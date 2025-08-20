Un rogue-like vertical con humor infernal: así es Death By Scrolling
Descubre todo sobre Death By Scrolling, un caótico RPG rogue-like de desplazamiento vertical
Otra de las sorpresas de la Gamescom Opening Night Live 2025 fue el anuncio de Death By Scrolling, un caótico RPG rogue-like de desplazamiento vertical creado por el diseñador Ron Gilbert, creador de títulos como Monkey Island y Maniac Mansion.
Ambientado en los extraños abismos del Purgatory™—ahora bajo nueva administración—Death By Scrolling desafía a los jugadores a trepar sin descanso por niveles interminables, enfrentando a peculiares monstruos del inframundo, esquivando trampas mortales y manteniéndose siempre un paso por delante de la implacable Grim Reaper. ¿El objetivo final? Reunir 10,000 de oro para pagar la desorbitada tarifa del Ferryman y escapar por fin del más allá.
Los jugadores podrán elegir entre un variado elenco de personajes únicos, cada uno con ventajas y habilidades propias, y lanzarse a una carrera vertical sin pausa donde el tiempo, la gravedad y la muerte misma son enemigos constantes.
En el camino podrán:
- Enfrentarse a extrañas criaturas y jefes demoníacos en combates frenéticos.
- Recolectar botín, gemas y mejoras de vendedores excéntricos.
- Completar desafíos extra y misiones secundarias para obtener recompensas adicionales.
- Competir en las tablas de clasificación globales para demostrar su destreza en el purgatorio.
- Disfrutar de una mirada irónica a la burocracia del más allá, con diálogos mordaces y una narración juguetona—señas de identidad del estilo característico de Ron Gilbert.
"Trabajar con Ron Gilbert en Death By Scrolling es un honor", comentó Davide Pessach, CMO en MicroProse. "Ha aportado su humor inconfundible, su agudo diseño y su peculiar construcción de mundos a un género totalmente nuevo para él. Estamos deseando que los jugadores lo experimenten."
Con el respaldo de MicroProse, Death By Scrolling llegará con contenido ampliado, jugabilidad perfeccionada y distribución global. El juego ya está disponible para añadir a la lista de deseados en Steam.
