Un rogue-like vertical con humor infernal: así es Death By Scrolling

Otra de las sorpresas de la Gamescom Opening Night Live 2025 fue el anuncio de Death By Scrolling, un caótico RPG rogue-like de desplazamiento vertical creado por el diseñador Ron Gilbert, creador de títulos como Monkey Island y Maniac Mansion.

Death By Scrolling - Publishing Announcement - YouTube Watch On

Ambientado en los extraños abismos del Purgatory™—ahora bajo nueva administración—Death By Scrolling desafía a los jugadores a trepar sin descanso por niveles interminables, enfrentando a peculiares monstruos del inframundo, esquivando trampas mortales y manteniéndose siempre un paso por delante de la implacable Grim Reaper. ¿El objetivo final? Reunir 10,000 de oro para pagar la desorbitada tarifa del Ferryman y escapar por fin del más allá.

(Image credit: MicroProse)

Los jugadores podrán elegir entre un variado elenco de personajes únicos, cada uno con ventajas y habilidades propias, y lanzarse a una carrera vertical sin pausa donde el tiempo, la gravedad y la muerte misma son enemigos constantes.

En el camino podrán:

Enfrentarse a extrañas criaturas y jefes demoníacos en combates frenéticos.

Recolectar botín, gemas y mejoras de vendedores excéntricos.

Completar desafíos extra y misiones secundarias para obtener recompensas adicionales.

Competir en las tablas de clasificación globales para demostrar su destreza en el purgatorio.

Disfrutar de una mirada irónica a la burocracia del más allá, con diálogos mordaces y una narración juguetona—señas de identidad del estilo característico de Ron Gilbert.

(Image credit: MicroProse)

"Trabajar con Ron Gilbert en Death By Scrolling es un honor", comentó Davide Pessach, CMO en MicroProse. "Ha aportado su humor inconfundible, su agudo diseño y su peculiar construcción de mundos a un género totalmente nuevo para él. Estamos deseando que los jugadores lo experimenten."

Con el respaldo de MicroProse, Death By Scrolling llegará con contenido ampliado, jugabilidad perfeccionada y distribución global. El juego ya está disponible para añadir a la lista de deseados en Steam.