Un desarrollador de Toys for Bob afirma que el equipo intentó capturar "esa sensación que nos enamoró" al desarrollar "Spyro: A Realm Beyond", en lugar de preocuparse primero por las características

Al desarrollar "Spyro: A Realm Beyond", Toys for Bob quería recuperar la sensación que se tenía al jugar los títulos anteriores.

Quería centrarse en «esa sensación que nos enamoró» en lugar de preocuparse por una lista de características.

Paul Yan, director creativo y jefe del estudio, afirma: "Si te aferras demasiado a la nostalgia, da la impresión de que estás reciclando lo mismo".

Toys for Bob se enfocó en recuperar las sensaciones que el equipo experimentó al jugar entregas anteriores de Spyro durante el desarrollo de Spyro: A Realm Beyond, en lugar de preocuparse por una lista específica de características que debían incluirse.

Así lo explicó el director del estudio, Paul Yan, quien comentó a TechRadar Gaming durante Summer Game Fest que las bases del juego se construyeron a partir de aquello que el equipo ama de la franquicia.

Cuando se le preguntó si existían características fundamentales de juegos anteriores que el equipo hubiera evitado o intentado modernizar, Yan respondió que "todo va a ser revisado", pero explicó que, al trabajar en una nueva entrega, "una de las cosas que intentamos hacer es concentrarnos realmente en identificar cómo nos hace sentir esa franquicia, no en listas específicas de características ni en comparaciones entre elementos, sino en la sensación de la que nos enamoramos".

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"También observamos a la comunidad de fans", añadió. "Prestamos atención a las conversaciones externas, a nuestras propias discusiones, y empezamos a identificar qué significa eso, cuáles son las fantasías que queremos transmitir. Por ejemplo, una exploración relajada, casi zen, con una gran fluidez de movimiento es más importante para nosotros como elemento esencial de la experiencia Spyro que decir: 'su embestida recorre cierta distancia en determinado tiempo' o centrarnos en detalles similares".

"Construimos ese conocimiento, incorporamos esas sensaciones y las convertimos en parte del canon creativo sobre el que trabajamos. A partir de ahí desarrollamos el juego, y durante el proceso mantenemos conversaciones constantes sobre si estamos cambiando algo, introduciendo novedades o conservando determinados elementos.

"Pero al final, nuestra prioridad son las sensaciones que queremos preservar y amplificar, más que cualquier característica específica".

Yan también señaló que existe un reto importante al desarrollar una nueva entrega: encontrar el equilibrio adecuado entre la nostalgia y la innovación.

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"Si te aferras demasiado a la nostalgia, parece que simplemente estás reciclando lo mismo", comentó. "'¿Para qué molestarse en hacer esto?'. Pero si te vas al extremo contrario y cambias absolutamente todo, entonces surge la reacción de: 'Ni siquiera reconozco a este personaje'".

"Estamos muy orgullosos de que, durante este proceso, hemos sido muy cuidadosos al hablar del tono y la esencia del juego, asegurándonos de tomar en cuenta los comentarios de los fans, las sensaciones asociadas con la franquicia y todo lo aprendido gracias a la Reignited Trilogy. Sentimos que esa base nos ha proporcionado mucha información para respaldar nuestro propio instinto sobre lo que es Spyro.

"Además, nuestra visión para Spyro es que este sea solo uno de muchos juegos en el futuro. Nos encantaría ver más entregas de esta franquicia. Esperamos que A Realm Beyond le dé una base muy sólida para seguir creciendo".

Spyro: A Realm Beyond llegará en la primavera de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

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