Ubisoft ofrece novedades sobre la serie Assassin's Creed y afirma que "se está tomando su tiempo para hacer realidad su ambiciosa visión"

Jean Guesdon, director de contenido de Assassin's Creed, ha proporcionado información actualizada sobre los proyectos Codename Hexe, Invictus y Jade.

Guesdon también ha adelantado "otros proyectos", que se encuentran "en diferentes fases de desarrollo".

Hoy también está disponible un parche gratuito de 60 FPS para Assassin's Creed Unity para consolas de la generación actual.

Ubisoft ha compartido nuevos detalles sobre el futuro de la franquicia Assassin's Creed, proporcionando información sobre Hexe, Invcitus, Jade y más, al tiempo que ha anunciado una nueva actualización de 60 fotogramas por segundo (fps) para Assassin's Creed Unity.

En una nueva entrada del blog, Jean Guesdon, jefe de contenido de la serie, confirmó que el estudio pronto reducirá las actualizaciones de Assassin's Creed Shadows, ya que centrará su atención en sus próximos proyectos importantes.

Entre ellos se encuentra Codename Hexe, anunciado en 2022 y desarrollado por un equipo de veteranos desarrolladores de Assassin's Creed en Ubisoft Montreal.

Guesdon, que recientemente asumió el cargo de director creativo del proyecto, dijo que los fans pueden esperar una «experiencia única, más oscura y narrativa de Assassin's Creed, ambientada en un momento crucial de la historia», pero aún no está listo para compartir más detalles.

"Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacer realidad su ambiciosa visión, lo que significa que estaremos callados un poco más, pero nos encanta ver todo el entusiasmo que hay en nuestros canales y estamos deseando revelar más cuando sea el momento adecuado", afirmó.

En cuanto a Codename Invictus, una experiencia multijugador PvP liderada por un equipo de veteranos de For Honor, el desarrollo «avanza a buen ritmo con un enfoque de prueba y aprendizaje».

Guesdon reconoció la curiosidad que rodea al proyecto y explicó que se trata de un nuevo enfoque del multijugador en la franquicia, "pero no es exactamente lo que sugieren los rumores".

El desarrollador parecía referirse a informes que datan de 2024, en los que se afirmaba que el juego está inspirado en Fall Guys y cuenta con múltiples modos de juego.

"Con los comentarios de los jugadores como eje central de nuestro enfoque, estamos explorando formas de involucrar a la comunidad desde el principio para poder dar forma a la experiencia juntos", añadió Guesdon. "El equipo está increíblemente entusiasmado con lo que está creando, y su trabajo refleja nuestro objetivo general de ofrecer una mayor variedad de experiencias dentro del universo de Assassin's Creed".

Además de Hexe e Invictus, Ubisoft también está trabajando en "otros proyectos", que se encuentran «en diferentes fases de desarrollo», entre los que se incluye Assassin's Creed Jade, un juego para dispositivos móviles que se presentó por primera vez en 2022.

Guesdon también confirmó que el estudio va a recuperar el modo cooperativo en la serie, afirmando que es "un detalle que sabemos que no pasó desapercibido".

Además, parece que se refirió al juego multijugador cooperativo Assassin's Creed, que fue cancelado y que, según se informó, se desarrolló inicialmente como contenido descargable (DLC) de Assassin's Creed Shadows, al afirmar que "las lecciones aprendidas de ese trabajo ya están ayudando a dar forma a nuestro enfoque de cara al futuro".

Junto con estas nuevas actualizaciones, Assassin's Creed Black Flag Resynced se ha anunciado oficialmente tras meses de rumores, y un parche gratuito de 60 FPS para Assassin's Creed Unity estará disponible para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Varios juegos de Assassin's Creed también se podrán jugar gratis en Xbox durante un tiempo limitado en los Xbox Free Play Days, del 2 al 6 de abril.

"Por último, para nosotros es importante seguir dando soporte a nuestros juegos más antiguos. Sabemos lo mucho que significan esos títulos para muchos de ustedes y que, a menudo, son el primer punto de entrada para los nuevos jugadores que descubren la franquicia", afirmó Guesdon.

"Sabemos que algunos de ustedes lo han estado esperando durante mucho tiempo, así que prepárense para volver a experimentar el París del siglo XVIII y las elegantes acrobacias de parkour de Arno con mayor fluidez en las consolas".

