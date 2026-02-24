Ubisoft nombra a tres veteranos de Assassin's Creed para supervisar la franquicia en el recién creado Vantage Studios

Ubisoft ha nombrado a Martin Schelling, Jean Guesdon y François de Billy responsables de la franquicia Assassin's Creed.

Los tres cuentan con una amplia experiencia en la franquicia Assassin's Creed.

El trío dirigirá la serie bajo la recién creada filial Vantage Studios, respaldada por Tencent.

¡Atención! Ubisoft nombró a tres experimentados desarrolladores de Assassin's Creed para dirigir la franquicia en la recién creada filial de la empresa, Vantage Studios, financiada por Tencent.

En una nueva entrada de blog, Ubisoft ha anunciado que Martin Schelling, Jean Guesdon y François de Billy dirigirán la serie y «desempeñarán un papel fundamental en el impulso de la visión a largo plazo, la ambición creativa y el crecimiento continuo de la marca Assassin's Creed».

Schelling, que ha sido nombrado director de la marca Assassin's Creed y será «responsable de la estrategia general y la visión a largo plazo de la marca», ocupó recientemente el cargo de director de producción de Ubisoft y anteriormente pasó 17 años supervisando varios juegos de Assassin's Creed en diferentes puestos de producción. Entre ellos se incluyen Assassin's Creed Revelations, Black Flag, Origins y Valhalla.

Guesdon será el director de contenido de la marca y se encargará de liderar la dirección general de la franquicia, apoyar los juegos individuales y guiar «el futuro de Assassin's Creed sin alejarse de su ADN fundamental».

Anteriormente trabajó como diseñador, con créditos que se remontan al juego original Assassin's Creed de 2007, pero es más conocido por ser el director creativo de Origins y Black Flag.

Por último, François de Billy será el director de excelencia en la producción de la marca y se encargará de «reforzar las prácticas de producción y la ejecución en toda la marca».

Al igual que Schelling y Guesdon, François de Billy también es un desarrollador veterano y ha trabajado como director de producción en Valhalla y Origins. También es reconocido internamente por su capacidad para «optimizar los procesos y eliminar las fricciones en los complejos flujos de trabajo de producción».

«Martin, Jean y François han colaborado estrechamente en múltiples juegos emblemáticos de Assassin's Creed a lo largo de los años, en las áreas de creatividad, producción y estrategia de marca», afirmó Ubisoft.

«En las próximas semanas, dejarán sus puestos actuales para incorporarse oficialmente al equipo directivo de Assassin's Creed, junto con Andrée-Anne Boisvert, productora de iniciativas intermarcas de Assassin's Creed y directora de excelencia tecnológica, y Lionel Hiller, vicepresidente de marca y estrategia de comercialización, donde se encargarán de dirigir el ambicioso nuevo capítulo de la marca».

Actualmente, Ubisoft está desarrollando Assassin's Creed Hexe, así como Assassin's Creed Jade, el primer Assassin's Creed de mundo abierto de la franquicia creado para iOS y Android.

También se han acumulado recientemente los rumores sobre un remake de Assassin's Creed Black Flag llamado Resynced. Las filtraciones se producen en medio de informes que indican que un juego cooperativo para cuatro jugadores, desarrollado inicialmente como contenido descargable (DLC) multijugador de Assassin's Creed Shadows, fue cancelado debido a los importantes esfuerzos de reestructuración de Ubisoft.

