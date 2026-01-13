Ubisoft anuncia despidos en el estudio Massive Entertainment, creador de The Division, y en Ubisoft Estocolmo, en el marco de una reestructuración

Ubisoft ha anunciado despidos en Massive Entertainment y Ubisoft Stockholm.

La empresa ha declarado que se verán afectados 55 puestos de trabajo.

La franquicia The Division seguirá siendo una prioridad para Ubisoft.

¡Atención! Ubisoft anunció una reducción de plantilla que afectará a 55 puestos de trabajo en su estudio "The Division, Massive Entertainment y Ubisoft Stockholm, como parte de los esfuerzos de la empresa por reducir costos.

"Hoy mismo hemos informado a todos los empleados de nuestros estudios suecos (Massive Entertainment y Ubisoft Stockholm) sobre una propuesta de reestructuración organizativa que podría afectar a aproximadamente 55 puestos de trabajo en Malmö y Estocolmo", ha declarado Ubisoft a IGN en un comunicado.

También se entiende que los recortes de empleo siguen a un plan de despido voluntario anterior que no logró tantos abandonos como Ubisoft consideraba necesario para sus planes.

"Esta reestructuración se produce tras la finalización del programa de bajas voluntarias puesto en marcha durante el otoño de 2025, la finalización de una hoja de ruta a largo plazo y la conclusión del proceso de contratación y nombramiento de personal, lo que en conjunto ha proporcionado una visión más clara de la estructura y la capacidad necesarias para respaldar el trabajo de los dos estudios de forma sostenible a lo largo del tiempo.

Estos cambios propuestos son prospectivos y estructurales, y no están relacionados con el rendimiento individual, los resultados recientes ni la calidad del trabajo realizado por los equipos".

El desarrollo de la franquicia The Division seguirá siendo una prioridad para Ubisoft, ya que continúa el trabajo en la próxima entrega de la serie, The Division 3, junto con las actualizaciones de The Division 2 y el modo de extracción Survivors del juego.

"La dirección a largo plazo de los estudios no cambia, y seguiremos siendo la sede global y el líder de la franquicia The Division, avanzaremos con un proyecto tecnológico innovador aún sin anunciar con una estructura de equipo perfeccionada y desempeñaremos un papel central en el desarrollo de Snowdrop y Ubisoft Connect", continúa el comunicado.

"La reestructuración propuesta comenzará centrándose en los acuerdos individuales y se está informando directamente a los empleados afectados, a quienes se está apoyando con cuidado y respeto, de acuerdo con la normativa local".

Massive Entertainment, el desarrollador detrás de Star Wars Outlaws y Avatar: Frontiers of Pandora, también está trabajando actualmente en un proyecto aún no anunciado. Por el momento, no está claro qué puestos se verán afectados en ninguno de los dos estudios.

Los últimos despidos se suman a los 71 recortes de empleo en Ubisoft Halifax, el estudio de juegos para móviles de la empresa, así como a los 60 puestos de trabajo en la desarrolladora europea RedLynx en octubre, todo ello como parte del plan de reducción de costos que Ubisoft inició hace tres años.

