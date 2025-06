¡Toma nota! La versión 3.4 de Honkai: Star Rail "Porque el sol pronto se apagará" llega con grandes sorpresas

¡Comienza la cuenta regresiva! HoYoverse anunció que la nueva versión 3.4 "Porque el sol pronto se apagará" de Honkai: Star Rail llegará el próximo 2 de julio. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Cabe mencionar que en esta actualización, Fainón y el personaje Trazacaminos se encontrarán en una encrucijada del destino, listos para dar un paso decisivo que podría encender el amanecer de la Era Nova. Además, los tres nuevos personajes jugables, Fainón, Saber y Archer, harán su espectacular aparición, añadiendo mayor profundidad a esta épica aventura con sus historias y estilos de combate únicos. A lo largo de esta versión, estarán disponibles numerosos eventos de duración limitada, optimizaciones de funciones y nuevos eventos sucesivamente, que traerán sorpresas y desafíos sin precedentes a todos los jugadores del cosmos.

Version 3.4 Trailer — "For the Sun is Set to Die" | Honkai: Star Rail - YouTube Watch On

En la historia anterior, los Herederos de Crisos lo dieron todo, luchando contra el tiempo para que el personaje Trazacaminos y Fainón pudieran devolver la última Yesca al Vórtice de la Creación. A medida que la niebla que envolvía a Amphoreus se disipa gradualmente, la verdad se vuelve cada vez más evidente: nada de esto era tan simple como parecía en la superficie. La historia que sigue ya no se limitará a un solo mundo. El amanecer de la Era Nova podría resonar entre las estrellas, y en medio de las secuelas de esta tormenta, las decisiones tomadas por el personaje Trazacaminos podrían determinar el destino de todo el universo.

En la próxima historia principal, el tan esperado Fainón finalmente podrá unirse a tu equipo como un personaje clave. Nacido en Elisios, fue uno de los primeros Herederos de Crisos en mostrar simpatía hacia el personaje Trazacaminos en Amphoreus. En momentos de peligro, siempre se ha mantenido firme, protegiendo a todos de las adversidades. Sin embargo, detrás de esa serenidad y gentileza, Fainón también carga con las expectativas de muchos. En la versión 3.4, los jugadores se adentrarán en Elisios junto al personaje Trazacaminos para conocer el pasado de Fainón. Serán testigos de cómo se convirtió en guerrero, cómo se unió al Viaje buscallamas y cómo se transformó poco a poco en la persona que es hoy. Durante el combate, Fainón puede acumular "Yesca" de diversas formas. Una vez que alcanza cierta cantidad de pts. de Yesca, Fainón puede activar su habilidad definitiva para transformarse y desplegar un Territorio, con lo que se enfrenta a los enemigos con una nueva forma que aumenta significativamente su poder de combate. Durante su transformación, los compañeros de equipo estarán temporalmente ausentes, pero sus efectos de bonificación seguirán activos. Al transformarse usando Yesca, Fainón obtiene nuevas habilidades, con las que puede luchar utilizando los poderes de los Titanes de los Pilares, de la Calamidad y de la Creación. Cabe destacar también que, cuando Fainón está en el equipo, el límite de puntos de técnica del equipo aumenta. Cuando lanza su técnica, puede eliminar a los enemigos normales dentro de cierto rango, sin iniciar el combate, ayudando así a los jugadores en la exploración de mapas y del mundo abierto.

Además de Amphoreus, Colonipenal también está a punto de desarrollar una historia fascinante. El personaje Trazacaminos ha recibido una misteriosa invitación del líder de la familia Alfalfa, el viejo Oti, para participar en un programa de entretenimiento llamado «Dulces sueños y el Santo Grial». Esta Guerra del Santo Grial tendrá lugar en Colonipenal, donde siete invitados invocarán a personajes históricos famosos de Colonipenal para que luchen junto a ellos como sus Servants. Además del personaje Trazacaminos, también participarán rostros familiares para los jugadores, como Aventurino, Boothill y Robin como participantes. Asimismo, tres legendarios Espíritus Heroicos responderán al llamado del Santo Grial y harán su aparición: Saber, Archer y Lancer. ¿Cómo se desarrollará esta espléndida y misteriosa Guerra del Santo Grial? ¿Quién formará un contrato con quién? Todas estas incógnitas serán reveladas por ustedes. El capítulo especial de colaboración entre Honkai: Star Rail × Fate/stay night [Unlimited Blade Works], la continuación trazacaminos «Dulces sueños y el Santo Grial» y el evento «Fate/stay night», se lanzarán oficialmente el 11 de julio. ¡Permanezcan atentos!

Cabe destacar que, en esta colaboración, Saber se unirá oficialmente al equipo como personaje jugable. Saber es un personaje de 5 estrellas de tipo Viento de la Vía de la Destrucción. Su habilidad definitiva "Excalibur" inflige una gran cantidad de Daño de Viento a todos los enemigos y convierte su ATQ básico en un ATQ básico potenciado capaz de infligir daño a todos los objetivos. Durante el combate, Saber puede acumular pts. de Resonancia del núcleo de varias formas, ya sea por medio de su técnica, su ATQ básico o cuando sus compañeros de equipo lanzan habilidades definitivas. Cuando acumule suficientes puntos, obtendrá inmediatamente una acción adicional. En ese momento, al lanzar su habilidad básica, Saber consumirá todos los pts. de Resonancia del núcleo de una sola vez, aumentará el daño de habilidad básica y recargará instantáneamente toda la energía necesaria para su habilidad definitiva.

Al mismo tiempo, Archer también se convertirá en un personaje jugable, y ayudará a los jugadores a enfrentarse a enemigos poderosos tanto en la Guerra del Santo Grial como en las aventuras posteriores por el cosmos. Archer es un personaje de tipo Cuántico de la Vía de la Cacería, especializado en infligir daño a enemigos individuales al lanzar su habilidad básica de forma continua. Al lanzar una habilidad básica, entra en estado de Conexión de circuitos, durante el cual cada uso de su habilidad básica no termina su turno, permitiéndole continuar lanzándola hasta agotar todos los pts. de habilidad básica. Conforme aumenta el número de habilidades básicas lanzadas, el daño que inflige también se incrementa. Al lanzar su habilidad definitiva, Archer recita su hechizo característico y activa "Unlimited Blade Works", con el que inflige un poderoso ataque a un enemigo y obtiene una carga especial. En los combates posteriores, cada vez que un compañero de equipo lance un ataque, Archer podrá consumir esa carga para lanzar un ataque adicional y recuperar 1 pt. de habilidad básica para el equipo.

Desde el inicio del evento de colaboración el 11 de julio hasta el final de la versión 3.6, inicia sesión en el juego para obtener gratis al personaje exclusivo de 5 estrellas de la colaboración Archer. Cabe destacar que los banners de personajes y conos de luz de esta colaboración estarán disponibles a largo plazo después del inicio del evento.

En la versión 3.4, no solo regresan numerosos personajes populares, sino que también varios personajes antiguos recibirán potenciaciones, y un querido personaje de los fans tendrá un nuevo vestuario. En la primera mitad de la versión, los personajes exclusivos de cinco estrellas, Tribbie, Sunday y Sparkle estarán disponibles por tiempo limitado; mientras que en la segunda mitad, Luciérnaga, Jingliu y Blade harán su regreso. Más importante aún, Silver Wolf, Blade, Kafka y Jingliu recibirán una optimización completa en esta actualización, que incluye ajustes en sus mecánicas de combate y efectos de Eidolon. Cabe destacar que los jugadores podrán alternar libremente entre los modos de combate nuevo y antiguo, eligiendo la versión que mejor se adapte a su estilo de combate personal. Al mismo tiempo, el nuevo vestuario de Luciérnaga "Regalo de primavera" hará su primera aparición en esta actualización, lo que otorgará un nuevo aspecto a esta Cazadora de Estelaron.

Además, la función de salto de diálogos mencionada anteriormente por el equipo oficial estará disponible oficialmente en la versión 3.4, lo que permite a los jugadores controlar libremente el ritmo de la historia según sus preferencias. El popular minijuego de los pajaritos de papel también tendrá un gran regreso, añadiendo un toque de diversión refrescante a esta versión.

Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado oficialmente los 150 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.