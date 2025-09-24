Tokyo Game Show 2025: Descubre todas las novedades que reveló Capcom

¡La espera terminó y Capcom dio inicio oficialmente al Tokyo Game Show 2025 con un programa especial en línea con nuevos tráilers y actualizaciones de títulos como Omimusha: Way of the Sword, Pragmata, Monster Hunter Storid 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force Legacy Collection, Monster Hunter Wilds Actualización Titulo 3, C. Viper en Street Fighter 6, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy y mucho más. ¿Estás listo para conocer todos los detalles? De ser así, no te pierdas la información completa a continuación.

¡Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ahora en español latinoamericano!

¡Objeción! Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy recibirá un importante parche nuevo el 19 de noviembre. La próxima actualización incluirá la incorporación de nuevas y emocionantes opciones de idioma, ¡con la introducción del español latinoamericano!

Además de la compatibilidad con nuevos idiomas, la actualización también incorporará otras mejoras que facilitarán la experiencia, como una función de selección de episodios, un modo galería, una opción de reproducción automática y una interfaz de usuario mejorada para la fase de testimonios. ¡Vuelve a sumergirte en emocionantes batallas judiciales y vive cada giro de la trama con mayor facilidad que nunca!

La trilogía ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

El nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword prepara el escenario para la historia de Musashi

La transmisión de hoy mostró por primera vez un nuevo tráiler de la historia de Onimusha: Way of the Sword, que revela los eventos sobrenaturales que dan inicio a esta aventura de fantasía oscura. El adelanto también presenta a nuevos personajes que desempeñan papeles clave en la narrativa de este juego de acción y espadas.

Tras la llegada del protagonista Miyamoto Musashi a Kioto, el samurái es emboscado por el demoníaco Genma. Al borde de la muerte, Musashi recibe como "regalo" un guantelete Oni que le otorga el poder de enfrentarse a estas monstruosidades del inframundo. Sin embargo, como guerrero que desea labrarse su propio camino, busca romper su vínculo con este artefacto místico.

Durante su viaje, Musashi conoce a Izumo no Okuni y Ono no Takamura, nuevos amigos que también están basados en personajes reales de la historia japonesa. Guiado por la voz de la misteriosa mujer Oni que habita en su guantelete, Musashi es conducido hasta Takamura, un venerable espadachín que también posee un guantelete. También se cruza en su camino con Okuni, una famosa intérprete conocida por su icónica danza Kabuki, que ha abandonado los escenarios en busca de una forma de derrotar a los Genma.

En este último contenido se pueden ver fragmentos del gameplay donde Musashi enfrenta a sus enemigos en las calles de Kyoto, incluyendo a Togemaru, un Genma serpentino con púas que recorren su columna vertebral y que se lanza con gran velocidad para destripar a sus desafortunadas víctimas. Aunque Musashi se rehúsa a utilizar su guantelete Oni, debe aprovechar su poder para acabar con enemigos tan temibles.

Onimusha: Way of the Sword llega en 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC por Steam.

El tráiler del gameplay de PRAGMATA explora nuevos escenarios y combates estratégicos

El programa también presentó un nuevo tráiler del gameplay de PRAGMATA en el que se muestran los combates únicos de este juego de acción y ciencia ficción, así como las opciones estratégicas ampliadas con nuevas armas, mejoras y mucho más.

TGS 2025: Programa online de Capcom | 24.9.2025 (LATAM) - YouTube Watch On

Las imágenes mostraron destellos de una nueva ubicación, así como del Refugio. Este refugio es donde los jugadores pueden imprimir (desbloquear), mejorar armas y nodos de hackeo, incluidos el Perforador y Hologenerador, nunca vistos hasta ahora, que ofrecen a Hugh formas únicas de vencer a los robots desenfrenados. El tráiler también mostró por primera vez un nuevo tipo de nodo de hackeo, el Multihackeo, que Diana puede usar para abrir la armadura de varios enemigos con un solo hackeo. Este objeto consumible es un activo valioso que puede cambiar el rumbo de la batalla en un instante, ¡así que úsalo con prudencia! La clave para derrotar a enemigos poderosos reside en combinar varias armas y nodos de hackeo, que tienen características distintas.

Fuera del combate, Hugh y Diana explorarán la estación lunar. Desde el refugio, pueden tomar el tranvía, que los llevará a cualquier Escape Hatches que hayan desbloqueado previamente. Estos Escape Hatches también sirven como valiosos puntos de control en su viaje de regreso a la Tierra.

PRAGMATA será lanzado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, y PC por medio de Steam en 2026

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sale a la venta el 13 de marzo de 2026

El director de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Kenji Oguro, se unió al programa para compartir más detalles sobre la jugabilidad y la historia del próximo juego de rol.

Esta nueva historia se desarrolla en un mundo en el que un fenómeno medioambiental aviva las tensiones entre los reinos de Azuria y Vermeil. Como Rangers que investigan el misterioso ovocuarzo que ha aparecido junto con la asolación, los jugadores se encontrarán con diversos monstruos, como Chatacabra y Rey Dau, mientras trabajan para descubrir y proteger especies de monstruos en peligro de extinción y ayudar a restaurar los ecosistemas dañados.

La travesía permitirá a los jugadores explorar libremente el amplio mundo de Monster Hunter trepando y volando sobre las espaldas de los monstruos. Estas acciones de montar también se extienden al combate, con ataques especiales para ganar ventaja al iniciar las batallas. Disfruta de más formas de elaborar estrategias que nunca, como acumular el Asalto sincronizado, donde todo tu grupo une fuerzas para infligir un daño enorme. Con batallas más intensas y aventuras más grandes, ¡montar a los Monsties es más emocionante que nunca!

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection saldrá a la venta el 13 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

¡Capcom celebra los 20 años de Mega Man Star Force!

¡Vuelve la serie de RPG de acción Mega Man, que debutó en 2006! Mega Man Star Force Legacy Collection, que reúne las siete entregas principales en un solo paquete, se lanzará en 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Revive las aventuras de Geo Stelar y Omega-Xis mientras defienden la Tierra de amenazas cósmicas en trepidantes batallas con combates basados en cartas. La colección abarca todos los lanzamientos principales, incluidos Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo, Mega Man Star Force Dragon, Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian, Mega Man Star Force 3 Black Ace y Mega Man Star Force 3 Red Joker.

Además de conservar la jugabilidad clásica, Mega Man Star Force Legacy Collection incluye mejoras modernas, como juego online, filtros visuales, una galería de arte y un reproductor de música, nuevos ajustes de dificultad y asistencia, y una amplia colección de cartas de batalla, incluidas algunas que antes solo estaban disponibles en eventos o con juguetes. Tanto si eres un fan incondicional como si eres nuevo en la serie, prepárate para vivir la aventura definitiva a través de El Mundo de las Olas el año que viene.

¡Los reinos colisionarán en la Actualización de título 3 de Monster Hunter Wilds el 29 de septiembre!

El productor de Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, ha presentado un nuevo tráiler en el que se detallan los contenidos gratuitos de la Actualización de título 3, que llegará el 29 de septiembre. Como parte de la colaboración con FINAL FANTASY XIV Online, los cazadores se aliarán con visitantes del mundo de Eorzea para enfrentarse al Omega Planetes, capaz de saltar entre dimensiones. Esta lucha contra el jefe introduce mecánicas únicas de FINAL FANTASY XIV, así que prepárate para elaborar estrategias con tu grupo de caza antes de partir.

El crossover también incluye dos trabajos de FINAL FANTASY XIV para ayudar a defender las Tierras Prohibidas: el Caballero Oscuro y el Pictomante. El Caballero Oscuro aprovecha el poder de la oscuridad para desatar técnicas devastadoras con una espada a dos manos, mientras que los Pictomantes dan vida a creaciones artísticas para derrotar a los enemigos. Los cazadores pueden asumir el papel de Caballero Oscuro equipándose con la armadura siniestra α y activando la habilidad de la serie "Alma del Caballero Oscuro" para desbloquear la habilidad "La noche más oscura". Además, los jugadores pueden equiparse con la gran espada "Buscasombras" para desbloquear una habilidad de arma exclusiva. Por último, el objeto "Alma del pictomante" permite a los cazadores lanzar hechizos de pictomancia, como Diseño de pompón, desde su bolsa de objetos. Los cazadores también podrán disfrutar de nuevos equipos del compañero Felyne y Seikret, así como de nuevas recompensas cosméticas, como un colgante y un gesto.

La Actualización de título 3 de Monster Hunter Wilds también introduce a Nu Udra hipercurtido como misión de evento permanente con materiales exclusivos para fabricar equipamiento. Además, incluye nuevas misiones que ofrecen materiales Artian de rareza 8, una misión de desafío Seregios por tiempo limitado y una misión de desafío gratuita Nu Udra hipercurtido. Asimismo, la actualización incluye cuatro gestos nostálgicos como DLC gratuito, junto con el lanzamiento del Paquete de DLC cosmético 3 y otros DLC de pago.

De cara al futuro, los cazadores podrán participar en el Festival de la Concordia: Sueñiencanto este otoño. El Gran Centro se llenará de decoraciones misteriosas y encantadoras, y contará con nuevas misiones de evento y recompensas dentro del juego. La actualización de título 4 llegará en diciembre y traerá al temible Gogmazios a las Tierras Prohibidas, además de contenido adicional para el final del juego.

¡C. Viper muestra sus habilidades como agente secreta en Street Fighter 6 el 15 de octubre!

¡C. Viper se une al elenco de Street Fighter 6 el 15 de octubre! Presentada por primera vez en Street Fighter IV, la agente encubierta ahora trabaja como directora de investigación para SiRN, encargándose de eliminar los restos de Shadaloo.

Mira el tráiler del gameplay de C. Viper aquí en YouTube para ver su arsenal técnico de ataques basados en artilugios.

C. Viper se puede adquirir con el Street Fighter 6 Year 3 Character Pass, el Year 3 Ultimate Pass o individualmente con Fighter Coins. Contará con dos atuendos en el momento de su lanzamiento. El atuendo 1 refleja su nuevo papel en SiRN. Por su parte, el atuendo 2 se inspira en su aspecto original y se puede adquirir con Fighter Coins o maximizando su vínculo en el modo World Tour.

Además, a partir del 15 de octubre, Street Fighter 6 conmemorará el 30.º aniversario de la clásica novela visual Banshee's Last Cry con un crossover especial. Las celebraciones incluirán un nuevo episodio para World Tour como contenido gratuito, decoraciones para Battle Hub y artículos gratuitos para los jugadores que inicien sesión durante el periodo de la campaña.

También se reveló el atuendo 4 de Zangief, inspirado en los mechas, que saldrá a la venta el 15 de octubre. Para celebrar el nuevo traje, Capcom está colaborando con la banda de metal Cavalera Conspiracy. Mantente atento para obtener más detalles, incluido el lanzamiento de una pista musical original producida por el popular grupo.

Street Fighter 6 ya está disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.