Todo sobre la nueva expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon
La Megaevolución regresa al JCC Pokémon con la expansión "Equilibrio Perfecto"
¿Estás listo para la nueva expansión de JCC Pokémon? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues aquí tenemos todos los detalles sobre Megaevolución-Equilibrio Perfecto, la cual saldrá al mercado el 27 de marzo de 2026 a nivel global.
Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon introducirá nuevos Pokémon Megaevolución, como los descubiertos originalmente en el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, en JCC Pokémon. Además, será la primera expansión de la serie Megaevolución de JCC Pokémon que se desarrolla en Luminalia, donde también tiene lugar la historia del videojuego Leyendas Pokémon: Z-A.
En Megaevolución-Equilibrio Perfecto, los jugadores podrán descubrir cuatro poderosos Pokémon ex Megaevolución que aparecen en JCC Pokémon por primera vez: Mega-Zygarde ex, Mega-Starmie ex, Mega-Clefable ex y Mega-Skarmory ex. Los Pokémon ex Megaevolución son potentes cartas Pokémon equipadas con grandes cantidades de PS y de daño de ataque, pero que entregan tres cartas de Premio cuando quedan Fuera de Combate.
Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:
- 4 Pokémon ex Megaevolución
- 9 Pokémon ex
- 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración
- 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra
- 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial
Los jugadores podrán encontrar la expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto en los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos de todo el mundo.
Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar a Megaevolución-Equilibrio Perfecto antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán a partir del 14 de marzo de 2026 en tiendas independientes.
Antes del lanzamiento de la versión física, los Entrenadores podrán jugar con Megaevolución-Equilibrio Perfecto en formato digital desde el 26 de marzo de 2026 mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.