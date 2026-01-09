Todo sobre la nueva expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon

La Megaevolución regresa al JCC Pokémon con la expansión "Equilibrio Perfecto"

The Pokémon Company International
(Crédito de imagen: The Pokémon Company International)

¿Estás listo para la nueva expansión de JCC Pokémon? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues aquí tenemos todos los detalles sobre Megaevolución-Equilibrio Perfecto, la cual saldrá al mercado el 27 de marzo de 2026 a nivel global.

Megaevolución-Equilibrio Perfecto de JCC Pokémon introducirá nuevos Pokémon Megaevolución, como los descubiertos originalmente en el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, en JCC Pokémon. Además, será la primera expansión de la serie Megaevolución de JCC Pokémon que se desarrolla en Luminalia, donde también tiene lugar la historia del videojuego Leyendas Pokémon: Z-A.

  • 4 Pokémon ex Megaevolución
  • 9 Pokémon ex
  • 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración
  • 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra
  • 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán encontrar la expansión Megaevolución-Equilibrio Perfecto en los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos de todo el mundo.

Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar a Megaevolución-Equilibrio Perfecto antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán a partir del 14 de marzo de 2026 en tiendas independientes.

Antes del lanzamiento de la versión física, los Entrenadores podrán jugar con Megaevolución-Equilibrio Perfecto en formato digital desde el 26 de marzo de 2026 mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor