Todo lo que necesitas conocer de la versión 3.3 "La caída al amanecer" de Honkai: Star Rail

La espera está a punto de terminar, HoYoverse anunció la nueva versión 3.3 de Honkai: Star Rail "La caída al amanecer", la cual llegará oficialmente el próximo 21 de mayo.

En esta actualización, unirás fuerzas con los Herederos de Crisos para adentrarse en un capítulo crucial del Viaje buscallamas. Al mismo tiempo, esta versión presenta a dos nuevos personajes jugables: Hyacine y Cífer, cada una con una historia única y un carisma distintivo que harán su aparición en esta aventura. Además, una variedad de eventos exclusivos y emocionantes añadirán aún más diversión y desafíos al viaje.

Version 3.3 Trailer - "The Fall at Dawn's Rise" | Honkai: Star Rail - YouTube Watch On

En la historia anterior, los Herederos de Crisos recuperaron las Yescas de la Muerte y la Razón. En la versión 3.3, continuarán su travesía junto a los Herederos de Crisos y darán inicio a la batalla final del Viaje buscallamas, en un enfrentamiento contra el Titán del Cielo. Según los registros históricos, Aquila es un ave gigantesca de cien ojos, cuyos párpados son el propio firmamento, y controla el amanecer y el ocaso del mundo. Además, en la versión 3.3 estará disponible "Ecos de la guerra: Una mirada al crepúsculo", trayendo consigo nuevos desafíos y abundantes recompensas.

Además de la búsqueda de la Era Nova dentro del mundo de Amphoreus, los genios más allá de este mundo también siguen de cerca este proceso. Al final de la historia de la versión 3.2, la entidad espiritual de datos de la señora Herta logró llegar con éxito al Vórtice de la Creación. A medida que la investigación de los genios avanza, el origen de la tragedia de Amphoreus comenzará a salir a la luz, y su destino se entrelazará con el de todo el cosmos. Sin embargo, cómo se desarrollará la historia quedará en manos de los jugadores para descubrirlo en los próximos capítulos.

En la próxima historia, el nuevo personaje de 5 estrellas, Hyacine, se unirá al equipo de los jugadores como una compañera clave. Como sanadora jefa del Patio Claroscuro, Hyacine ha sido responsable de cuidar a los miembros del equipo buscallamas. Su ideal es dejar una huella para la gente común en las páginas en blanco de la epopeya heroica, haciendo todo lo posible por sanar a cada persona. Hyacine es un personaje de tipo Viento de la Vía de la Reminiscencia, especializada en recuperar los PV de todo el equipo y mejorar su capacidad de supervivencia. Al lanzar sus habilidades e invocar a Ica, proporciona curación continua a los compañeros de equipo. Además, al lanzar su habilidad definitiva, Hyacine no solo regenera los PV de todos los compañeros de equipo, sino que también aumenta sus PV máx. Asimismo, cada vez que un personaje aliado (excepto Ica) recibe un ataque del enemigo o consume sus propios PV, Ica consumirá sus propios PV para curarlo automáticamente. Aparte de eso, Ica también puede atacar a los enemigos, y su daño aumenta a medida que se incrementa la cantidad de curación realizada.

Por otro lado, el nuevo personaje jugable de cinco estrellas, Cífer, al igual que Aglaea y Tribbie, es una de las primeras Herederas de Crisos que se unieron al Viaje buscallamas. Como heredera de los poderes divinos del Engaño, Cífer ha portado este poder durante muchos años, aunque siempre aparece y desaparece como un fantasma, va y viene como el viento, y nadie nunca ha logrado rastrear sus movimientos reales. Cífer es un personaje de tipo Cuántico de la Vía de la Nihilidad. En combate, prioriza aplicar un estado especial al enemigo con la mayor cantidad de PV máx. en el campo, registrando el daño que este recibe. También puede tomar la iniciativa para cambiar el objetivo, adaptándose con agilidad a la situación del combate. Cuando los compañeros de equipo atacan al enemigo que se encuentra bajo este estado especial, Cífer lanza un ataque adicional contra él. Además, al usar su habilidad definitiva, inflige Daño verdadero adicional al objetivo, basado en la cantidad de daño registrado previamente.

(Image credit: HoYoverse)

Además, los personajes exclusivos de cinco estrellas Sra. Herta y Aglaea aparecerán en el Salto de evento durante la primera y segunda mitad de la versión 3.3, continuando como valiosas aliadas para los jugadores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En la versión 3.3, además de una historia envolvente, una serie eventos emocionantes traerá a los jugadores nuevas experiencias. Ya están abiertas las inscripciones para la Copa Rauda, el campeonato de esferoides de Colonipenal. Los mejores pilotos se reunirán para una competencia al más alto nivel. En este evento, podrás conducir esferoide de carreras para participar en desafíos de velocidad intensos. Al mismo tiempo, ¡La leyenda del Bate Galáctico: el Rey Demonio, financiado por Giovanni, estará disponible oficialmente! Gracias a los valiosos comentarios de los Trazacaminos durante la beta cerrada, esta versión pública de La leyenda del Bate Galáctico continuará con el mundo narrativo del mapache que busca su bate de béisbol, mientras incorpora emocionantes elementos nuevos que aportan desafíos renovados al combate.

Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado oficialmente los 1500 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.