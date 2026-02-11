Todo lo que necesitas conocer de la temporada 6.5: Noche en el museo de Marvel Rivals

La espera terminó, Marvel Games y NetEase Games revelaron todos los detalles sobre la temporada 6.5: Noche en el museo Marvel Rivals, la cual se lanzará el 13 de febrero.

Elsa Bloodstone se unirá a la lista de personajes en constante expansión como una duelista que empuña una variedad de armas y trampas para cazar a sus enemigos, e incluso puede invocar monstruos para que luchen a su lado. La temporada 6.5 también introducirá nuevas características, eventos especiales, muchos cambios en los equipos y la oportunidad de competir en el Campeonato Monster Kingdom de Deadpool.

Todos los detalles y características de la temporada 6.5 de Marvel Rivals se encuentran en el último episodio de Dev Vision.

Elsa Bloodstone: The Hunter Heiress | Character Reveal | Marvel Rivals - YouTube Watch On

Elsa Bloodstone (Duelista) - Elsa Bloodstone irrumpe en el juego como una experta cazadora de monstruos que empuña una gran variedad de armas y trampas para dar caza a sus enemigos, e incluso puede invocar monstruos para que luchen a su lado.

En combate, Elsa puede cambiar entre diferentes armas para ejercer una presión constante y, a medida que avanza la lucha, su instinto cazador se agudiza, lo que le permite acabar con sus enemigos aún más rápido al reducir los tiempos de reutilización a medida que inflige más daño. También pierde instinto cada vez que queda fuera de combate.

Elsa destaca por su capacidad para leer a sus oponentes, entrando y saliendo del combate para buscar oportunidades. Cuando ve su oportunidad, carga, combinando el poder devastador de su arma con sus habilidades expertas en combate cuerpo a cuerpo para terminar la caza. También puede colocar una trampa que contiene al monstruo de humo Diablo. Cualquier enemigo que caiga en ella quedará inmovilizado y será presa fácil para Elsa.

Cuando Elsa activa su habilidad definitiva, invoca al Glartrox para que se lance a la batalla. La abrumadora fuerza de esta bestia aplasta todo lo que encuentra a su paso, destrozando las líneas enemigas y mordiendo a cualquiera que se interponga en su camino.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Marvel Rivals: What's new in Season 6.5 // Dev Vision Vol. 14 - YouTube Watch On

La temporada 6.5 trae otra ronda de cambios en las habilidades de equipo. Se eliminará la habilidad de equipo de los Cuatro Fantásticos (Mujer Invisible, Señor Fantástico, Antorcha Humana y La Mole). La Mujer Invisible ahora trabajará con Doctor Strange en la nueva habilidad de equipo Caos psiónico. La Mujer Invisible es el pilar aquí; cuando se activa, el Maelstrom of Madness de Doctor Strange se convierte en Psionic Vortex, atrayendo a los enemigos hacia él y otorgando salud adicional a sí mismo y a los aliados cercanos en función del daño infligido.

Elsa Bloodstone se une a la habilidad de equipo Toy Box Team-Up de Mr. Pool (Deadpool - Jeff). Deadpool modifica la Breathing Gun de Elsa; cuando las balas Living Bullet impactan en los enemigos, estos sufren una discapacidad visual y oyen la charla incesante de Deadpool. Elsa puede recuperar las balas y curarse a sí misma en función del daño infligido.

Para la temporada 6.5, La Mole se une al equipo Gamma Charge (Hulk - Black Panther). La Mole obtiene los guanteletes gamma; al activar la habilidad, aumenta el alcance y el daño de Stone Haymaker y Rocky Jab, y cada golpe otorga salud adicional. Por último, El Señor Fantastico se une al equipo Rocket Network (Rocket Raccoon - Star-Lord). Juntos, Rocket y El Señor Fantastico desarrollaron un amplificador fantástico. Cuando se activa, la elasticidad del El Señor Fantastico puede superar el límite de 100 puntos y acumularse, y no entrará automáticamente en estado de inflación, sino que podrá activarlo manualmente.

La temporada 6.5 traerá consigo emocionantes eventos especiales. Tras su boda en Krakoa, Gambit y Rogue llevarán la celebración a Times Square con un desfile de coches nupciales. Los jugadores podrán unirse a ellos el día de San Valentín (14 de febrero) para disfrutar de las festividades y ganar unidades. Además, con motivo del Festival de Primavera, Lin Lie realizará una danza del león en Times Square. Los jugadores podrán iniciar sesión para ver y unirse al espectáculo y recibir sobres rojos con unidades.

Tras el éxito de los torneos Marvel Rivals Championship, Deadpool organizará su propia y divertida competición los días 21 y 22 de febrero: ¡el Monster Kingdom Championship! Habrá dos divisiones: dúos y escuadrones. La división de dúos permite facciones de 2, y la división de escuadrones permite facciones de 6 a 8, sin restricciones de rango o plataforma. Cada jugador puede elegir participar en cualquiera de las dos divisiones en uno de los días del evento. Cada día del evento contará con cinco rondas de partidas, todas ellas jugadas en formato al mejor de tres. La primera facción que consiga 3 victorias o 3 derrotas concluirá su participación. En función de tus victorias, todos los miembros de la facción ganarán unidades, moléculas inestables y recompensas exclusivas en forma de placas con su nombre.

Además: ya se han confirmado los 12 equipos participantes en el Marvel Rivals Ignite 2026; el torneo comenzará a finales de marzo. A medida que se acerque la fecha del evento, se irán publicando más detalles sobre el calendario y los momentos más destacados.