¡Todo está listo para la primera beta cerrada de Spellcasters Chronicles!

¡Atención! Les tenemos noticias increíbles, pues Quantic Dream anunció la primer beta cerrada para Spellcasters Chronicles, ¿cuándo? El 4 y 8 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que esta será la primera oportunidad en línea para que jugadores de Europa y Norteamérica prueben el primer título multijugador, basado en equipos y free-to-play, desarrollado por Quantic Dream. Los usuarios de América Latina podrán utilizar los servidores disponibles durante ese fin de semana, aunque deben tener en cuenta que la experiencia podría verse afectada por una mayor latencia. Servidores locales estarán disponibles en próximos eventos de este tipo, previstos para 2026.

La beta cerrada se llevará a cabo en Steam y estará disponible para los jugadores que se hayan registrado y hayan sido aprobados para esta primera fase de pruebas.

(Image credit: Quantic Dream)

Después de una demostración hands-on durante la TwitchCon San Diego en octubre, esta nueva beta cerrado amplía la experiencia de juego. Incluye seis conjuradores jugables, la arena Mausoleum y la primera selección de hechizos y criaturas que permitirá a los usuarios explorar el sistema de construcción de mazos. Con 11 criaturas, 8 hechizos, 2 edificios y 2 titanes disponibles en esta etapa inicial, los jugadores podrán crear y probar estrategias únicas mientras exploran la esencia de la jugabilidad de Spellcasters Chronicles.

Cada conjurador sigue un arquetipo específico, determinado por la forma en que utiliza el sistema de construcción de mazos e influye en el ritmo de las batallas. Estos arquetipos garantizan que cada composición sea relevante y que sus atributos pasivos fomenten combinaciones específicas de hechizos, criaturas y edificios, permitiendo que cada mazo refleje la identidad del Spellcaster elegido:

Swamp Witch se especializa en mazos de enjambre, basados en invocaciones sacrificables y escalado hacia el late-game.

Astral Monk destaca por su daño explosivo y hechizos ofensivos.

Iron Sorcerer es ideal para mazos centrados en estructuras, control de rutas y ejércitos más resistentes.

Fire Elementalist impulsa un estilo agresivo, con mazos rápidos de fuego, perfecto para jugadores ágiles.

Mystic Scribe está orientado a mazos de soporte y sostenimiento.

Stone Shaman sobresale en mazos defensivos de control, reforzando rutas y manteniendo posiciones.

Esta beta cerrada ayudará al estudio a refinar el juego a partir de los comentarios de la comunidad. Un segundo evento de este tipo, con contenido ampliado —incluyendo nuevos Spellcasters, arenas, encantamientos e invocaciones— está previsto para principios de 2026, mientras Spellcasters Chronicles avanza hacia su acceso anticipado. Cada nueva fase añadirá características de jugabilidad adicionales y revelará más sobre el universo del juego y su narrativa impulsada por la comunidad.

"Concebimos Spellcasters Chronicles como un juego que prospera gracias a la adaptación, la creatividad y la sinergia en equipo —algo que solo ocurre realmente cuando los jugadores lo tienen en sus manos", afirma Gregorie Diaconu, director del juego. "Abrir los servidores por primera vez es un momento muy especial para el equipo. Es el inicio de un diálogo que esperábamos con entusiasmo: queremos escuchar, iterar y dar forma a esta experiencia junto a los jugadores. Spellcasters Chronicles representa un paso creativo audaz para el estudio, y esta fase de pruebas marca el comienzo de ese recorrido conjunto. Este primer fin de semana de beta cerrada es el capítulo inicial en el que los comentarios de los jugadores influirán directamente en el juego, desde el ritmo del combate y la estabilidad técnica hasta el equilibrio de los mazos. Invitamos a todos a experimentar, sorprendernos y decirnos qué funciona mejor."

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los jugadores interesados en participar en la beta cerrada pueden registrarse directamente en la página de Spellcasters Chronicles en Steam o en el sitio oficial. Quienes no sean seleccionados para esta primera sesión seguirán siendo elegibles para futuras pruebas.

Para garantizar la mejor experiencia en esta fase inicial, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos y recomendados para PC:

Requisitos mínimos

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5500 o equivalente (6 núcleos / 12 threads)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 o equivalente, con al menos 8 GB de VRAM

Memoria RAM: 32 GB

Almacenamiento: SSD NVMe

Sistema operativo: Windows 11

Requisitos recomendados