The Witcher 4 podría haber incorporado a un veterano de BioWare, ya que CD Projekt Red contrata a un nuevo director de IA: "¡Se avecinan cosas increíbles!"
El desarrollador trabajó en Mass Effect 2 y Mass Effect 3.
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- CD Projekt Red ha contratado a un nuevo director de IA, Dorian Kieken
- Kieken es un antiguo desarrollador de BioWare que ha trabajado en Mass Effect 2 y Mass Effect 3
- Kieken será responsable "de la visión y la estrategia de IA de la empresa".
El estudio CD Projekt Red, creador de The Witcher 4 y Cyberpunk 2077, ha contratado a un nuevo director de IA, Dorian Kieken, un antiguo desarrollador de BioWare con experiencia en la serie Mass Effect.
Kieken compartió la noticia a través de su perfil de LinkedIn y anteriormente había trabajado como productor en Sonic Chronicles antes de convertirse en productor, director de desarrollo y director de desarrollo de proyectos en BioWare (vía GamesRadar).
Trabajó en el estudio durante ocho años, colaborando en grandes éxitos como Mass Effect 2 y Mass Effect 3, así como en su contenido descargable (DLC), antes de marcharse en 2015 para fundar su propia empresa emergente de IA: AI Redefined.
"Después de 8 años creando RPG memorables en BioWare y 8 años creando soluciones de IA de vanguardia en AI Redefined, por fin ha llegado el momento de reunir toda esa experiencia", dijo Kieken al anunciar su regreso a la industria de los videojuegos.
"Me complace anunciar que me he incorporado a CD Projekt Red como director de IA, responsable de la visión y la estrategia de IA de la empresa. ¡Se avecinan cosas increíbles!".
Kieken ofreció algunas pistas sobre lo que supondrá su papel en CDPR, ya que el término "IA" puede tener significados muy diferentes hoy en día, y afirmó que "aprendizaje automático sería un término más adecuado (pero aún así demasiado amplio)".
"Para que te hagas una idea, mi experiencia en AI Redefined consistió en crear sistemas de refuerzo multiagente en entornos de juegos y simulación", explicó el desarrollador. "Por ejemplo, tendrías lo que llamamos un director de IA que adapta en tiempo real lo que está sucediendo en una simulación de vuelo para entrenar mejor a un piloto".
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
En cuanto al juego en el que trabajará Keiken, aún no tenemos una respuesta, pero The Witcher 4 es el próximo gran título de CDPR, y la mayor parte del estudio está trabajando en él. La secuela de Cyberpunk 2077 se encuentra actualmente en fase de preproducción.
Por otra parte, según se informa, CDPR se está preparando para lanzar una nueva expansión de The Witcher 3: Wild Hunt antes del lanzamiento de The Witcher 4.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos
1. La mejor en general:
PlayStation 5 Slim
2. La mejor "oferta":
Xbox Series S
3. La mejor "portátil":
Nintendo Switch 2
4. La más poderosa:
PlayStation 5 Pro
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Demi is a freelance games journalist for TechRadar Gaming. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor