The Elder Scrolls 6 no será como Starfield, afirma Todd Howard, sino que seguirá el "estilo clásico" del estudio
"Todavía va a tardar un poco"
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Todd Howard ha hablado sobre The Elder Scrolls 6 en una nueva entrevista.
- Ha dicho que volverá al "estilo clásico" de exploración del estudio.
- También ha reiterado que "aún va a pasar un tiempo" hasta que el juego llegue al mercado.
El director de Bethesda, Todd Howard, ha indicado que The Elder Scrolls 6 supondrá una especie de vuelta a los orígenes para el estudio en comparación con Starfield y Fallout 76.
En una entrevista en video con KindaFunny (a través de IGN), Howard reveló que "la mayoría de las personas que crearon Skyrim" siguen en el estudio y trabajando duro en la próxima entrega. También afirmó que hubiera preferido que The Elder Scrolls 6 se anunciara más tarde que en 2018 y explicó que así estaría más en línea con los juegos anteriores de Bethesda.
«Tenemos un estilo determinado que nos gusta y que gusta a nuestros fans, y queremos mejorar cada vez más», afirmó.
«En cierto modo, Fallout 76 y Starfield son un pequeño desvío creativo con respecto a los clásicos Elder Scrolls, Fallout, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 u Oblivion, en los que se explora un mundo de una determinada manera. Y al volver a The Elder Scrolls 6, en el que estamos trabajando ahora, volvemos a ese estilo clásico que echábamos de menos».
Lanzado en 2023, Starfield sigue siendo el juego más reciente de Bethesda Game Studios. Aunque recibió críticas decentes tras su lanzamiento, muchos jugadores consideraron que su escenario espacial, enorme pero en gran parte vacío, era menos emocionante que los mundos de títulos anteriores como Skyrim.
La idea de que The Elder Scrolls 6 será similar a esos juegos antiguos sin duda será un alivio para algunos, aunque cabe señalar que la próxima entrega de la serie aún está lejos de salir al mercado. De hecho, en la misma entrevista, Howard reiteró que «aún va a pasar un tiempo» antes de que llegue a manos de los jugadores.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre los mejores juegos para PC
1. La mejor en general:
Elden Ring
2. La mejor multiplayer:
Helldivers 2
3. Un brillante roguelike:
Hades 2
4. Un shooter de la vieja escuela:
Doom Eternal
5. Lo mejor para los aficionados a las carreras:
Forza Motorsport
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor