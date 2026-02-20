The Elder Scrolls 6 no será como Starfield, afirma Todd Howard, sino que seguirá el "estilo clásico" del estudio

Todd Howard ha hablado sobre The Elder Scrolls 6 en una nueva entrevista.

Ha dicho que volverá al "estilo clásico" de exploración del estudio.

También ha reiterado que "aún va a pasar un tiempo" hasta que el juego llegue al mercado.

El director de Bethesda, Todd Howard, ha indicado que The Elder Scrolls 6 supondrá una especie de vuelta a los orígenes para el estudio en comparación con Starfield y Fallout 76.

En una entrevista en video con KindaFunny (a través de IGN), Howard reveló que "la mayoría de las personas que crearon Skyrim" siguen en el estudio y trabajando duro en la próxima entrega. También afirmó que hubiera preferido que The Elder Scrolls 6 se anunciara más tarde que en 2018 y explicó que así estaría más en línea con los juegos anteriores de Bethesda.

«Tenemos un estilo determinado que nos gusta y que gusta a nuestros fans, y queremos mejorar cada vez más», afirmó.

«En cierto modo, Fallout 76 y Starfield son un pequeño desvío creativo con respecto a los clásicos Elder Scrolls, Fallout, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 u Oblivion, en los que se explora un mundo de una determinada manera. Y al volver a The Elder Scrolls 6, en el que estamos trabajando ahora, volvemos a ese estilo clásico que echábamos de menos».

Lanzado en 2023, Starfield sigue siendo el juego más reciente de Bethesda Game Studios. Aunque recibió críticas decentes tras su lanzamiento, muchos jugadores consideraron que su escenario espacial, enorme pero en gran parte vacío, era menos emocionante que los mundos de títulos anteriores como Skyrim.

La idea de que The Elder Scrolls 6 será similar a esos juegos antiguos sin duda será un alivio para algunos, aunque cabe señalar que la próxima entrega de la serie aún está lejos de salir al mercado. De hecho, en la misma entrevista, Howard reiteró que «aún va a pasar un tiempo» antes de que llegue a manos de los jugadores.

