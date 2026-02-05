The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered llegará a Nintendo Switch 2 este año, junto con otros dos grandes juegos de Bethesda
Fallout 4: Anniversary Edition se lanzará primero en formato digital este mes
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered llegará a Nintendo Switch en 2026.
- Fallout 4: Anniversary Edition se lanzará en Switch en formato digital el 24 de febrero y en formato físico el 28 de abril.
- Indiana Jones and the Great Circle llegará a Switch 2 el 12 de mayo.
¡Es oficial! Tres de los juegos más importantes de Bethesda, incluido The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, llegarán a Nintendo Switch 2 este año.
Anunciado como parte de la presentación Nintendo Direct Showcase del 5 de febrero de 2026, Oblivion Remastered, que se lanzó el año pasado para las plataformas de la generación actual, llegará a Switch 2 en algún momento de este año.
Aún no hay una fecha de lanzamiento definida, pero al igual que las ediciones para PS5, Xbox Series X y PC, la versión para Switch 2 ofrecerá una experiencia modernizada del juego de 2006, con mejoras visuales y de rendimiento.
Estará disponible tanto en formato físico como digital, pero Nintendo no ha revelado si la versión para Switch 2 ofrecerá alguna mejora para la consola.
Además de Oblivion Remastered, los fans de Fallout 4 también podrán jugar a la Anniversary Edition en Switch 2 cuando se lance en formato digital el 24 de febrero y en formato físico el 28 de abril.
La Anniversary Edition, que se lanzó el 10 de noviembre para otras plataformas, recopila el juego base y los seis paquetes de expansión, además de más de 150 artículos del Creation Club, y ya se puede reservar en la Nintendo eShop.
Indiana Jones and the Great Circle es el tercer juego de Bethesda que llegará a Switch 2, y lo hará el 12 de mayo, tanto en formato físico como digital.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
El juego se lanzó por primera vez para PC y Xbox en diciembre de 2024, antes de salir a la venta para PS5 en abril de 2025. Los pedidos anticipados para la versión de Switch 2 también están disponibles.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos portátiles
1. La mejor en general:
Nintendo Switch 2
2. La mejor para jugadores de PC:
Steam Deck OLED
3. La mejor "portátil"
Nintendo Switch Lite
4. Lo mejor para jugar a distancia:
PlayStation Portal
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
Demi is a freelance games journalist for TechRadar Gaming. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor