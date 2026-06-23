The Coalition quiere que a los jugadores les importe la ubicación en una única ciudad de "Gears of War: E-Day" mediante una mayor profundidad en la exploración y la narrativa ambiental

Matt Searcy, director creativo del estudio Gears of War: E-Day, afirma que a los jugadores les "importará la caída" de la singular ciudad donde se desarrolla el juego.

Searcy afirma que la "narrativa ambiental" profundiza la jugabilidad y la exploración del juego.

El juego es lineal, pero los jugadores tendrán cierta libertad en la forma en que exploran y completan las misiones.

The Coaliton quiere que los jugadores se "preocupen" por la singular ubicación urbana de Gears of War: E-Day, profundizando en la exploración y la narrativa ambiental.

Así lo afirmó el director creativo del estudio, Matt Searcy, quien profundizó en todos los detalles jugosos sobre las nuevas mecánicas de la precuela y el escenario de la ciudad de Kolana en una entrevista con TechRadar Gaming en el Summer Game Fest 2026 .

Dijo que el equipo quería que E-Day fuera diferente de las entregas anteriores de Gears en cuanto a la ubicación, explicando que para que los jugadores se preocuparan por una ciudad que iba a ser destruida por la invasión de la Horda Locust.

Latest Videos From Watch full video here:

"Una de las grandes diferencias entre E-Day y otros títulos de Gears , especialmente Gears 5 , es que en lugar de ir de una ubicación diferente a otra, del desierto al bosque y a los glaciares, todo el juego transcurre en una sola ciudad, lo que ahora tiene muchas ventajas", dijo Searcy.

"Hay muchos distritos distintos en la ciudad, así que hay muchísima variedad; no se preocupen, algunos no se verán iguales. Pero queríamos que la ciudad se sintiera como un personaje más en nuestro juego. Por primera vez en una franquicia, verán cómo algo se destruye, porque siempre está destruido de antemano [...] y para que les importe la caída de la ciudad, tienen que importarles la ciudad, ese lugar, y para aumentar la tensión, tenemos que profundizar más."

En otras palabras: E-Day se limita a una sola ubicación, la ciudad, lo que permite al estudio "profundizar mucho, mucho más" en términos de construcción de mundos y "narración ambiental".

Por ejemplo, los jugadores pueden viajar por varias zonas de la ciudad, como el centro, el distrito histórico y el distrito militar, y encontrarse con cosas como apartamentos abandonados y comidas sin terminar, lo que demuestra que la gente se marchó con prisa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los jugadores también explorarán áreas antes de que sean destruidas, y cuando vuelvan a visitarlas más tarde, tendrán un aspecto visual diferente, con ciertos elementos y objetos del entorno que les darán pistas si no los reconocen.

"A lo largo de todo el juego, empiezas a sentir lo mismo que sienten los personajes: la ciudad se desmorona a nuestro alrededor, y es triste", dijo Searcy.

Posteriormente confirmó que el juego sigue siendo lineal y que los jugadores no pueden ir por su cuenta y realizar las misiones que deseen, pero la narrativa ambiental ayudó a profundizar la exploración y la jugabilidad en este "viaje íntimo".

"Se supone que debes ir a este lugar y hacer esto que alguien te está diciendo que hagas", dijo, "pero cómo llegas allí, a través de ese vecindario, con qué te encuentras; otras personas luchando, sobreviviendo, [puedes] ayudarlas en tu camino".

"Lo que se ve en los restos de la ciudad, la narrativa ambiental, nos permitió obtener mucha más variedad en nuestra jugabilidad que la forma en que se juega normalmente, pero también contar todas estas historias sobre Kalona que de otra manera no se habrían visto si hubiéramos ido de pasillo en pasillo."

Gears of War: E-Day se lanza el 6 de octubre en exclusiva para Xbox Series X y Series S.