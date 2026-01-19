Tengo la misma esperanza que miedo ante la posibilidad de un remake de Assassin's Creed Black Flag

El esperado remake de Assassin's Creed 4: Black Flag es quizás el secreto peor guardado del mundo de los videojuegos en este momento. Las noticias sobre Assassin's Creed Black Flag Resynced (que se rumorea que será el título oficial) han ido apareciendo regularmente durante el último año, y ahora que la desarrolladora Ubisoft ha vuelto a subir toda la banda sonora del juego sin motivo aparente, es prácticamente un hecho que el anuncio del remake es inminente.

Y aunque sin duda me alegra la perspectiva de volver a sumergirme en uno de los mejores juegos de Assassin's Creed jamás creados, no estoy del todo convencido de que Black Flag necesite un remake, y desde luego no por encima de juegos más antiguos como Assassin's Creed y Assassin's Creed 2.

Ubisoft aún no ha anunciado nada oficial sobre el remake de Black Flag, aunque los rumores apuntan a que se realizarán algunos cambios significativos en la versión original del juego. Esto es lo que me gustaría que cambiara en una posible nueva versión, y algunas cosas que, bajo ninguna circunstancia, quiero que Ubisoft incluya.

La tempestad

No me han convencido del todo los últimos juegos de Assassin's Creed, ya que considero que tanto Valhalla como Shadows dejan mucho que desear en cuanto al parkour, la historia y el diseño del mundo. Sin embargo, eso no significa que una posible nueva versión de Black Flag deba ignorar por completo los juegos modernos.

Shadows, en particular, es líder absoluto en la industria en cuanto a efectos meteorológicos y ambientales. Los cambios estacionales, la lluvia intensa, la nieve y el aguanieve: el clima dinámico de Shadows es brillante por cómo se integra en la jugabilidad, y sería absolutamente impresionante si se aplicara a las Indias Occidentales de Black Flag.

El escenario de Black Flag se adelantó a su tiempo, especialmente en lo que respecta a sus grandes océanos y efectos acuáticos. Ahora imagina cómo un sistema climático dinámico adecuado podría integrarse en la navegación, la exploración y mucho más.

Las tormentas tempestuosas y la niebla ondulante aumentarían considerablemente la dificultad de los combates navales, al igual que los efectos de partículas más modernos para los disparos de cañón y las salpicaduras del mar. Si pudiera elegir una cosa de Shadows para incluir en una nueva versión de Black Flag, sin duda sería el clima dinámico.

Parkour extremo

Los títulos modernos de Assassin's Creed abordan el parkour de una manera completamente diferente a los seis primeros juegos de la franquicia.

Hace poco cargué Black Flag y pasé media hora corriendo por los tejados de La Habana. El parkour sigue siendo sorprendentemente bueno. Es rapidísimo, dinámico y, lo más importante, deja mucho control en manos del jugador.

Verás, el parkour está demasiado automatizado en los juegos recientes. Las animaciones son mejores que nunca, pero el flujo real del movimiento momento a momento es más restrictivo y realmente no tienes mucho control sobre cómo te desplazas del punto A al punto B.

Me preocupa que Ubisoft esté a punto de introducir a la fuerza los sistemas modernos de parkour en Black Flag. De hecho, ya hicieron algo similar con Assassin's Creed Mirage.

Ese juego, a pesar de ser un homenaje al primer Assassin's Creed, presenta un parkour que, en realidad, es una versión ligeramente modificada del de Valhalla. Esto no funciona en absoluto en los confines de Bagdad, una ciudad que se supone que evoca los bulliciosos escenarios de los tres primeros juegos de Assassin's Creed. El resultado es un sistema lento y demasiado simplificado que palidece en comparación con el parkour de los juegos que salieron hace casi 20 años.

Las actualizaciones posteriores al lanzamiento tanto de Shadows como de Mirage han mejorado significativamente las cosas, pero todo ello me ha dejado una cosa muy clara: el parkour de Black Flag no necesita ser sustituido, solo necesita actualizarse y perfeccionarse.

Unas animaciones más limpias y un esquema de control actualizado es todo lo que realmente necesita una nueva versión de Black Flag.

Grito de libertad

Recuerdo con mucho cariño Assassin's Creed 4: Black Flag - Freedom Cry, aunque soy el primero en admitir que no es ni mucho menos el mejor DLC que hemos tenido en el universo de Assassin's Creed. Una posible nueva versión de Black Flag plantea la pregunta de si Freedom Cry debe incluirse en ella. Voy a ser un poco polémico y decir que no, que realmente no es necesario.

Ahora, después de haber vuelto a jugar a Freedom Cry recientemente, estoy aquí para decirles que probablemente no les apetezca tanto jugar a un remake directo como creen.

La historia es genial, las armas de trabuco y machete son bastante divertidas, pero la estructura real, la jugabilidad y la sensación del DLC son muy deficientes. La mayoría de las misiones son de seguimiento (más adelante hablaré de ello) y el combate naval es prácticamente igual que en el juego base. Preferiría que el papel del protagonista de Freedom Cry, Adéwalé, se ampliara y se incorporara a Black Flag.

Aunque los acontecimientos de Freedom Cry tienen lugar después del final de Black Flag, Adéwalé podría tener un papel mucho más importante y destacado en el remake de Black Flag.

Dale a Adéwalé sus propias misiones que se inspiren en el guion y la trama de Freedom Cry, y haz que la historia de Freedom Cry se desarrolle como contenido posterior al juego. Me encantaría que se incorporara algo de Freedom Cry aquí, pero ¿simplemente añadir una versión remasterizada de Freedom Cry al paquete de Black Flag? No va a valer la pena.

Cabe señalar que nunca antes hemos visto una reedición de Assassin's Creed. No tenemos ni idea de si Ubisoft tiene intención de seguir la trama y la estructura del original, o si hará algo parecido a la serie Resident Evil y creará una versión completamente nueva de los acontecimientos. Me gustaría mucho que fuera lo segundo, ya que permitiría desarrollar personajes como Adéwalé y darles papeles más destacados.

Corriendo detrás de su cola

Muchos de nosotros recordamos juegos como Black Flag con nostalgia. Sin duda, es un juego fantástico, que destaca dentro de la serie por ser algo completamente único en comparación con lo que había antes.

El problema es que el recuerdo generalizado de Black Flag, el que evoca imágenes de emocionantes batallas navales, misiones de sigilo espeluznantes y personajes secundarios más grandes que la vida, no es del todo fiel a la realidad.

Black Flag no presenta la estructura de misiones que esperamos de los juegos modernos de AC, y está especialmente plagado de misiones de seguimiento. Estas son una parte muy criticada de la franquicia Assassin's Creed, y con razón. Black Flag, y Assassin's Creed 3 antes que él, son los peores culpables de hacer que los jugadores sigan lentamente a un objetivo durante toda la misión principal. Siempre es aburrido y, al volver a jugar, sorprende lo a menudo que aparece.

Black Flag tiene posiblemente la peor implementación de una misión de seguimiento de toda la serie, además de una en la que sigues a un barco mientras navegas con el Jackdaw en un pantano.

Estas misiones deben rediseñarse por completo o eliminarse del juego. Las entregas modernas, como Assassin's Creed Shadows, manejan bastante bien el seguimiento, ya que ofrecen a los jugadores más opciones de sigilo al acercarse a un objetivo, o les dan la opción de eliminar al seguidor antes y localizar la información que esconde más adelante.

Esta es una de las áreas de Black Flag que creo que necesita modernizarse por completo y, por favor, no me hagan hacer sigilo en barco, simplemente no funciona.

Ya es suficiente botín

Según un rumor concreto sobre el remake de Black Flag, el juego se centrará en el botín y las estadísticas del equipo del arsenal de Edward Kenway, probablemente de la misma manera que hemos visto en los juegos modernos.

Personalmente, no soporto tener que recoger constantemente objetos de botín del mismo tipo y de nivel ligeramente superior, y prefiero el enfoque de los antiguos juegos de AC con armas personalizadas y árboles de mejora sencillos.

Black Flag no necesita el mismo tratamiento de juego de rol (RPG) que se utilizó por primera vez en Origins, ni tampoco necesita barras de salud y números de daño inflados para los enemigos. El combate en Black Flag es rápido, brutal y sencillo, aunque sin duda se adapta mejor al protagonista que tener un montón de espadas y pistolas legendarias constantemente en el inventario del jugador.

Sin embargo, se trata de un juego de piratas, por lo que se agradecería una mayor variedad de botín. Lo que realmente no quiero ver es el mismo sistema de botín que se empleó en Shadows, donde tengo 20 katanas de diferentes niveles, cada una tan olvidable como la anterior.

Es muy probable que Ubisoft incorpore algunos de los sistemas más propios de los RPG que se han visto en juegos recientes al diseñar el remake de Black Flag. Un árbol de habilidades podría ser genial, y ampliar la creación encajaría con el escenario de la búsqueda del tesoro. Sin embargo, en general, convertir Black Flag en un RPG completo sería un error, ya que introduciría un montón de los problemas que han hecho que los juegos modernos de Assassin's Creed sean tan desiguales y, a veces, incluso difíciles de recomendar.

Ubisoft debe encontrar el equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, especialmente con un juego tan querido como Black Flag. La clave estará en modernizar los antiguos sistemas de control y el diseño del mundo, conservando al mismo tiempo el enfoque original. Será fundamental moderar la tentación de llenar el remake con extensos sistemas de botín de RPG.

Tendremos que esperar para ver si Black Flag realmente tendrá un remake. Todo apunta a que sí, pero es importante señalar que Ubisoft nunca ha reconocido la existencia del remake, ni ha comentado los recientes rumores y filtraciones.

Esperemos que Assassin's Creed Black Flag Resynced se mantenga fiel al juego original, ya que sigue siendo una fantástica entrega de la serie Assassin's Creed, que inspiró innumerables juegos a su paso.

