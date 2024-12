¿Te regalaron una Xbox Series X o S por Navidad? Estos son los 5 mejores accesorios que puedes comprar hoy

Ahora que la Navidad prácticamente ya pasó y que ya no tienes que envolver los regalos y ya no tienes que beber ponche de frutas, es posible que estés mirando hacia el cielo con ojos aturdidos y te preguntes qué deberías comprar para tu nueva Xbox Series X o Series S.

Naturalmente, lo primero que debería estar en la agenda son los juegos. La consola de Microsoft tiene una excelente biblioteca, y algunos de los mejores juegos de Xbox Series X llevarán tu máquina al límite, mostrándote lo que puede hacer. En mi opinión, el recién lanzado Indiana Jones and the Great Circle es un candidato tardío a juego del año, y satisface tanto esa necesidad de juego de disparos en primera persona como de juego de aventuras.

Sin embargo, antes de lanzarte a comprar juegos, tómate un momento y consulta la lista de accesorios recomendados que aparece a continuación. Puede que no sean juegos exactamente, pero estos accesorios te ofrecen formas de ahorrar dinero y tiempo y de mejorar los juegos que elijas jugar. Una suscripción a Xbox Game Pass cuesta solo un tercio del precio de un solo juego y te da acceso a un catálogo de cientos de títulos para jugar.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass solía ser una recomendación fácil. Al igual que con las otras plataformas, pagas una suscripción mensual o anual para acceder al modo multijugador en línea y a una biblioteca de juegos. La biblioteca de Xbox Game Pass es enorme y contiene cientos de juegos; para tener una idea de la selección de títulos. Sin embargo, los cambios del último año, como la introducción de nuevos niveles de Xbox Game Pass por parte de Microsoft, lo han convertido en un servicio más complicado. Sigue teniendo una buena relación calidad-precio, pero un poco menos.

Ahora hay tres niveles de membresía en la consola: Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard y Xbox Game Pass Ultimate:

Por $169 pesos al mes, Xbox Game Pass Core es el más barato y te permite jugar una biblioteca de 25 juegos aproximadamente.

Por $219 pesos al mes, Xbox Game Pass Standard te da acceso a la biblioteca completa de juegos.

Por $299 pesos al mes, Xbox Game Pass Ultimate te ofrece todo lo que ofrece la suscripción estándar y acceso desde el primer día a nuevos juegos propios. Tu suscripción también te permite acceder a una biblioteca más grande en tu PC y la posibilidad de transmitir juegos desde la nube para ahorrarte la instalación en tu consola. También tendrás acceso a EA Play, la biblioteca de juegos del editor.

Sabrás qué nivel es mejor para ti, pero si vas directamente a Xbox Game Pass Ultimate, si bien ofrece la mejor relación calidad-precio, la biblioteca Core, que incluye Doom Eternal, Fallout 4 y Forza Horizon 4, mantendrá a muchos jugadores entretenidos durante meses.

SteelSeries Arctis Nova7X

A menudo nos centramos en los avances gráficos de los juegos, sin darnos cuenta de lo desarrollados que están los paisajes sonoros. Si has comprado un televisor caro pero no has invertido en un sistema de sonido que esté a la altura, este nuevo mundo del audio quedará fuera de tu alcance.

Comprar una de las mejores barras de sonido puede costarte un ojo de la cara (y solo podrás disfrutarla si no hay nadie cerca que pueda molestarse con el sonido de las balas realistas zumbando en tu sala de estar). Una de las formas más sencillas de disfrutar del salto auditivo es invertir en un buen par de auriculares inalámbricos.

Si bien los auriculares inalámbricos oficiales de Xbox son muy buenos, recomendamos los SteelSeries Arctis Nova 7X como los mejores auriculares para Xbox. Cuesta más, pero las ganancias en comodidad y calidad valen la pena.

Control Xbox Wireless

Ahora bien, esta recomendación dependerá de cuánto quieras ver la decepción en los ojos de tu amigo cuando quemes la cebolla en Overcooked . Puedes jugar a muchos de los mejores juegos cooperativos disponibles en Xbox, y muchos de ellos en línea, pero solo podrás jugarlos codo a codo con un amigo si inviertes en un segundo mando.

El mando inalámbrico estándar de Xbox es un gran mando. También suele estar en oferta durante los eventos del Black Friday; incluso puede que esté en las rebajas posteriores a Navidad en este momento. Pero, si realmente quieres darte un capricho y poner celoso a tu amigo del modo cooperativo, considera seriamente un mando inalámbrico Xbox Elite Serie 2. El mando premium tiene un peso satisfactorio, muchas opciones de personalización y ofrece un salto significativo con respecto al mando estándar en comparación con el equivalente de Sony . Así que también puedes sentirte orgulloso frente a los propietarios de PS5.

En la otra dirección, el control con cable 8BitDo Pro 2 es una gran opción si solo quieres algo económico que cumpla con su función. Nuevamente, regala este a tus invitados para que tu control estándar parezca un Elite en comparación.

Batería Recargable de Xbox

Si bien una membresía de Xbox Game Pass y un auricular de alta calidad pueden abrir la puerta a nuevos mundos virtuales, y un control adicional te permitirá disfrutar de esos mundos con un amigo, no desprecies esta recomendación más simple. Una batería recargable es una de las mejores cosas que puedes conseguir para tu nueva Xbox para una comodidad y conveniencia absolutas.

La batería recargable de Xbox se coloca en la parte posterior del mando, lo que te permite jugar a tus juegos desde tu sofá sin necesidad de un cable USB-C enorme. Puedes comprar un paquete enorme de pilas AA, pero tendrás que usarlas, ya que el mando, aunque no consume mucha energía, consumirá toda la carga en unos días. Solo recuerda enchufar la batería para recargarla cuando no la uses.

Seagate Xbox Storage Expansion Card

Dependiendo de la consola que hayas comprado, tu nueva Xbox Series X o S tendrá entre 512 GB y 2 TB de almacenamiento interno. Eso es suficiente para instalar cualquier juego en la plataforma. Aun así, es posible que pronto te encuentres borrando títulos de tu consola con regularidad para liberar espacio, especialmente porque el sistema operativo solo ocupa 148 GB.

Si consideras que Call of Duty: Black Ops 6 ocupa 85 GB y Warzone 92 GB adicionales, y muchos otros juegos AAA tienen un tamaño similar, no tardarás mucho en llenar tu SSD interno. Y, si siempre estás borrando y reinstalando juegos, pasarás horas esperando a que se vuelvan a descargar en lugar de jugarlos.

Por eso recomendamos invertir en una tarjeta de expansión de almacenamiento Xbox de Seagate. Simplemente conéctela a su consola para aumentar instantáneamente el espacio de almacenamiento de su máquina en 1 TB.

Otra opción es comprar un dispositivo de almacenamiento externo de gran capacidad. Es más barato, pero no puedes jugar a los juegos desde el disco. En su lugar, tendrás que transferirlos primero al disco interno. Esto suele ser más rápido que descargar el juego de nuevo, pero es menos cómodo que el almacenamiento interno. Si quieres una recomendación, hemos probado los mejores discos duros y SSD para Xbox Series X.