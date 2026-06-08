Summer Game Fest 2026: Capcom sorprende con grandes anuncios

¿Te perdiste el Summer Game Fest 2026? No te preocupes, puedes echarle un vistazo a nuestra cobertura en vivo, además, si tu eres fan de Capcom, llegaste al lugar indicado, ya que a continuación encontrarás todas las novedades de la compañía:

Desde la revelación del remake de Resident Evil Veronica y un tráiler de alto impacto que presenta monstruos amenazantes y paisajes impresionantes en Monster Hunter Wilds: Ascendance, hasta la sorprendente presentación del elenco del Año 4 de Street Fighter 6, así que no te pierdas ningún detalle.

Resident Evil Veronica hace su escalofriante debut en el Summer Game Fest 2026

Resident Evil Veronica, remake del clásico y muy querido Resident Evil™ Code: Veronica, fue anunciado para 2027 durante el Summer Game Fest. El siguiente capítulo de la icónica saga de survival horror Resident Evil representa el regreso de la favorita de los fans Claire Redfield y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

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Resident Evil Veronica sumergirá a los jugadores en una desesperada huida marcada por el horror y la locura a través de la remota isla Rockfort, que está infestada de zombis. Desarrollado con el motor RE ENGINE de Capcom, el juego ofrecerá una experiencia modernizada con un escalofriante nivel de realismo diseñado para llevar el survival horror a nuevas alturas.

Monster Hunter Wilds: Ascendance surca los cielos en 2027

Monster Hunter Wilds: Ascendance, la expansión masiva de Monster Hunter Wilds™, fue anunciado hoy en el Summer Game Fest. Esta próxima expansión del RPG de acción se lanzará a nivel mundial en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

La revelación vino con un primer vistazo a esta expansión repleta de contenido, con monstruos nuevos y otros que regresan, mecánicas de juego refinadas, una nueva área en las alturas y mucho más.

Monster Hunter Wilds: Ascendance continúa la historia de las Tierras Prohibidas mientras la aventura del Equipo de Expedición se eleva hacia una nueva región entre las nubes. En la expansión, los cazadores explorarán islas flotantes y utilizarán nuevas habilidades explosivas que evolucionan la jugabilidad y llevan la acción de la cacería a nuevas alturas. El desafío también alcanzará un nuevo nivel con el regreso de los Dragones Ancianos y el contenido del Rango Maestro.

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Monster Hunter Wilds ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, y PC vía Steam. Los cazadores pueden afilar sus armas para las misiones que están por venir adquiriendo hoy el juego base, que actualmente tiene hasta 58% de descuento.

FINAL FANTASY VII Remake hace una entrada estelar al unirse al elenco del Año 4 de Street Fighter 6 junto con Yasmine, Arjun y Bosch

Street Fighter 6 Año 4 se prepara para otro año de combates electrizantes con la llegada de cuatro nuevos personajes que encarnan el significado de la fuerza desatada. El elenco del Año 4 incluye a la icónica Tifa, invitada especial de la serie FINAL FANTASY VII Remake, a los nuevos peleadores Yasmine y Arjun, y al segundo protagonista del World Tour, Bosch.

asmine (verano de 2026*) , una estudiante de preparatoria originaria de Filipinas, quien se une a la pelea para buscar a su hermano perdido hace mucho tiempo. A pesar de su actitud tímida y gentil, Yasmine irradia confianza cada vez que utiliza su cuchillo karambit en forma de media luna para bailar alrededor de sus oponentes a gran velocidad, tal como le enseñó su "lolo" ("abuelo" en Filipinas).

, una estudiante de preparatoria originaria de Filipinas, quien se une a la pelea para buscar a su hermano perdido hace mucho tiempo. A pesar de su actitud tímida y gentil, Yasmine irradia confianza cada vez que utiliza su cuchillo karambit en forma de media luna para bailar alrededor de sus oponentes a gran velocidad, tal como le enseñó su "lolo" ("abuelo" en Filipinas). Arjun (otoño de 2026*) utiliza su extraordinaria capacidad pulmonar junto con su respiración yóguica para desatar un poder explosivo con sus técnicas únicas de yoga a puño limpio. Mientras trabajaba como oficial de policía en India, Arjun fue acusado de matar a un colega y ahora vive huyendo mientras busca al verdadero culpable.

utiliza su extraordinaria capacidad pulmonar junto con su respiración yóguica para desatar un poder explosivo con sus técnicas únicas de yoga a puño limpio. Mientras trabajaba como oficial de policía en India, Arjun fue acusado de matar a un colega y ahora vive huyendo mientras busca al verdadero culpable. Tifa (principios de 2027*) es una practicante altamente hábil de las artes marciales Zangan-ryu y miembro del grupo de resistencia "Avalanche". Durante su viaje con sus compañeros, es transportada inesperadamente a otro mundo donde conoce y forja lazos con nuevos peleadores. Tifa sobresale en el combate a corta distancia, combinando técnicas de artes marciales con poderes singulares llamados Abilities.

es una practicante altamente hábil de las artes marciales Zangan-ryu y miembro del grupo de resistencia "Avalanche". Durante su viaje con sus compañeros, es transportada inesperadamente a otro mundo donde conoce y forja lazos con nuevos peleadores. Tifa sobresale en el combate a corta distancia, combinando técnicas de artes marciales con poderes singulares llamados Abilities. Bosch (primavera de 2027*) dejó su nación natal, Nayshall, para encontrar el verdadero significado de la fuerza y eventualmente gana el sagrado torneo de artes marciales. Sus viajes lo llevaron a Metro City, donde entrenó con Luke para incorporar métodos modernos de combate a las antiguas técnicas de la fe guerrera de Nayshall.

Los Year 4 Character Pass y Year 4 Ultimate Pass ya están disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y ya pueden apartarse en preventa para Nintendo Switch 2. Street Fighter 6 y Street Fighter™ 6 Years 1-2 Fighters Edition también cuentan actualmente con descuentos por tiempo limitado. El Character Pass del Año 4 desbloquea a los cuatro personajes, además del Outfit 1 Colors 3-10 para cada personaje y 3,000 Drive Tickets. El Ultimate Pass incluye todo el contenido del Character Pass, además del Outfit 2 de cada personaje (incluye Colors 1-10), Outfit 3 (incluye Colors 1-10) y 2,800 Drive Tickets adicionales. Actualmente, se prevé que Yasmine, el primer personaje del Año 4, se lance el 3 de agosto, y tendremos mucho más que compartir sobre cada nuevo personaje que se unirá al juego a lo largo del año, así que mantente al tanto.