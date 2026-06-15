Suelos que se hunden, saltos por encima de mesas y esquivar flechas: "Blood Message" es una aventura cinematográfica que parece haber sido desarrollada por Naughty Dog

"Blood Message" fue una de las sorpresas más destacadas del programa en vivo del Summer Game Fest 2026

Se trata de un juego para un solo jugador, centrado en la historia, ambientado en la antigua China

Con momentos de sigilo llenos de tensión, combates brutales y trepidantes secuencias de persecución, ofrece una experiencia cinematográfica similar a la de "Uncharted"

Si viste la transmisión en vivo del Summer Game Fest 2026, es posible que hayas visto un tráiler realmente cinematográfico de un juego llamado Blood Message. Ambientado en la China antigua (en la última etapa de la dinastía Tang, en el año 848 d. C. para ser precisos), se presenta como una aventura estrictamente para un solo jugador y centrada en la historia, y hasta ahora me recuerda mucho a Uncharted.

Jugué una pequeña parte del juego en el evento, que mostraba una mezcla de sigilo elegante y combate descaradamente brutal. La calidad de producción de todo lo que vi era simplemente fuera de serie, con animaciones impresionantemente dinámicas y fluidas que fácilmente podrían haber salido de un nuevo lanzamiento de Naughty Dog.

Mi sesión culminó en una persecución frenética en la que el protagonista corría a toda velocidad por los pasillos mientras los enemigos se acercaban, saltando sobre tablas que se derrumbaban, esquivando flechas y hasta saltando por encima de una mesa que llevaban unos comerciantes. Es el tipo de travesuras que esperarías de Nathan Drake, y lo digo en el mejor sentido.

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Blood Message World Premiere Trailer | Summer Game Fest 2026 - YouTube Watch On

Tampoco soy el único que está impresionado, ya que la reacción al tráiler más reciente ha sido muy positiva hasta ahora. "La historia y la actuación de voz son geniales, y los gráficos también son de primera", escribió un usuario en YouTube. "Esto podría ser mejor que Ghost of Tsushima", publicó otro.

La historia sigue a un mensajero sin nombre que, junto a su hijo, tiene la misión de viajar a través de una tierra convulsa para entregar algo que es clave para el destino de su patria.

El juego está siendo desarrollado por 24 Entertainment, una filial del gigante editorial Netease Games. Quizás reconozcas el nombre de 24 Entertainment, ya que es el mismo estudio que creó el popular battle royale de artes marciales gratuito Naraka: Bladepoint.

Este es el primer título AAA para un solo jugador del desarrollador y editor, y parece realmente prometedor. No hay información sobre una ventana de lanzamiento oficial, pero sí sabemos que se está desarrollando con Unreal Engine 5, además de alguna tecnología propia, y que se lanzará para PC y consolas.

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