SPINE presenta nuevo gameplay y detalles de su aventura cyberpunk de acción
¡Atención! Nekki reveló nuevos detalles de SPINE, su próximo juego cinematográfico de acción Gun Fu, la información revelada durante el Future Game Show incluyen un nuevo gameplay y un arte promocional.
Recordemos que SPINE se lanzará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el verano de 2027.
A continuación el tráiler de presentación de SPINE:
SPINE es un juego de acción cinematográfico para un solo jugador en el que los tiroteos a corta distancia se combinan con el combate Gun Fu. Juega como Redline, una artista callejera rebelde equipada con Spine —un implante de combate consciente con mente propia— y ábrete paso a través de una ciudad cyberpunk gobernada por un régimen autocrático de Inteligencia Artificial.
El nuevo tráiler de SPINE ofrece un primer vistazo a Judge —el líder supremo de Tensor City— junto con los Hijos de Tensor, Edda Kopp y Malady, equipados con sus propios Spines. El nuevo tráiler también muestra los ataques direccionales de SPINE, el sistema de parry y esquiva, los ataques ambientales y varios de los jefes del juego, así como una variedad de nuevos entornos, desde laberínticos laboratorios subterráneos hasta los vastos acantilados del invernadero de la ciudad, y una pelea a bordo de un tren de alta velocidad.
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