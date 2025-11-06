Valve acaba de facilitar mucho las descargas en Steam Deck, y espero que esta función llegue a todos los dispositivos portátiles con SteamOS

Valve ha lanzado una nueva actualización de Steam Deck «descarga con bajo consumo y pantalla apagada».

Actualmente solo está disponible para los usuarios de Steam Deck a través de los canales beta y de vista previa.

La experiencia de pantalla completa de Windows 11 de Microsoft no cuenta con un modo de suspensión y reanudación rápida funcional, pero esto podría impulsarlo.

Valve presentó recientemente su útil actualización del calendario de Steam, a través de su proyecto Steam Labs, y ya tiene otra actualización muy esperada para los usuarios de Steam Deck que destaca una de las mejores características de SteamOS.

Según ha anunciado en su página de la comunidad, Valve va a introducir un nuevo modo de "descarga de bajo consumo con pantalla apagada", que permite a los usuarios de Steam Deck continuar con las descargas de juegos antes de poner el dispositivo en modo de suspensión, lo que en última instancia ahorra energía y facilita la finalización de las descargas mientras se está lejos del dispositivo portátil.

Esta nueva función solo está disponible actualmente en Steam Deck a través de los canales beta y de vista previa, y se puede activar en la pestaña «alimentación» de la configuración. Sabrás que está activa cuando pulses el botón de encendido para poner el sistema en modo de suspensión y aparezca un nuevo mensaje preguntándote si deseas continuar con la descarga mientras la pantalla está apagada.

Valve afirma que, si presionas un botón o mueves Steam Deck, aparecerá una nueva pantalla de estado (ver más abajo) que muestra el progreso de la descarga y, cuando se utiliza la batería, el dispositivo entrará en modo de suspensión total si el nivel de batería cae por debajo del 20 %.

Microsoft, toma nota para Windows 11... (Image credit: Valve)

Esto lleva las populares y apreciadas funciones de suspensión y reanudación rápida de SteamOS a un nuevo nivel, ya que basta con poner en cola una lista de juegos para descargar y no hay que preocuparse por el aumento de la temperatura o el ruido de los ventiladores al colocar la Steam Deck sobre una superficie blanda, como una manta (lo que suelo hacer con mis dispositivos portátiles en la cama).

He probado si esta nueva función beta funciona en la Lenovo Legion Go S, que es una consola portátil con licencia oficial de SteamOS, pero no hay rastro de ella, por lo que parece que por ahora será exclusiva de Steam Deck.

Es muy posible que acabe llegando a SteamOS por completo, lo que podría resultar beneficioso para clones como Bazzite en dispositivos portátiles con Windows como el ROG Xbox Ally X, especialmente como una petición que los jugadores de Windows 10 y Windows 11 llevan años expresando.

Microsoft, ahora es el momento de trabajar en una función de suspensión y reanudación auténtica

(Image credit: Microsoft / Asus)

Aplaudo los esfuerzos de Microsoft por intentar crear un modo Windows 11 compatible con dispositivos portátiles con Full Screen Experience (FSE) y, aunque no me interesa especialmente utilizarlo en lugar de SteamOS, ahora sería el momento ideal para que incorporara una función de reanudación tras la suspensión.

SteamOS de Valve crece constantemente con nuevas funciones y no hay duda de que está dominando el nuevo modo FSE de Microsoft. Dado que las consolas Xbox Series X | S tienen funciones de reanudación rápida, es razonable que los aficionados esperen que Microsoft lo ponga en marcha en Windows 11 de alguna manera, al menos con los dispositivos portátiles ROG Xbox Ally, pero hasta ahora no ha habido suerte.

Aunque ya existe un marco establecido para Windows desde las consolas Xbox para la reanudación rápida, no hay ninguno para poner los sistemas en suspensión. Bueno, debería decir que hay uno para Windows 11, pero no funciona muy bien y nunca lo ha hecho, ya que la reanudación durante el juego casi siempre acaba provocando fallos en el juego o extraños errores en la interfaz de usuario.

Me alegro de que Valve no esté bajando el ritmo en el refuerzo de su dispositivo portátil Steam Deck y SteamOS, ya que esto solo aumentará la presión sobre Microsoft para que mejore su nuevo FSE, y esperemos que de forma rápida.

