Una nueva modificación del hardware OLED de Steam Deck actualiza la RAM de 16 GB a 32 GB.

SlickBuys Mods and Repairs muestra un tutorial sobre cómo funciona el proceso.

Implica soldadura y programación de la BIOS, por lo que no es apto para principiantes.

La Steam Deck de Valve ha recibido numerosas mejoras tanto a nivel de hardware como de software, con mods no oficiales como Decky Loader y, por supuesto, la Steam Deck OLED, que ofrece una pantalla más rápida y una mejor duración de batería. Sin embargo, existe un mod de hardware no oficial que te sugeriría evitar, a menos que realmente sepas lo que estás haciendo.

Según reporta VideoCardz, ahora es posible ampliar la RAM de la Steam Deck OLED de 16 GB a 32 GB gracias a SlickBuys Mods and Repairs, quienes mostraron el proceso en un video de YouTube (disponible más abajo).

Esta modificación busca mejorar el rendimiento en los juegos, asignando más memoria para ellos, lo que en teoría reduce los tirones y caídas de cuadros en ciertos títulos. Sin embargo, es un proceso extremadamente delicado que no recomendaría intentar a menos que tengas experiencia en soldadura y modificaciones de BIOS.

También necesitarás encontrar y comprar un chip de memoria de 32 GB compatible con el modelo OLED, lo cual no es barato, ya que el que usa SlickBuys Mods and Repairs en el video cuesta 110 dólares (alrededor de £82 / AU$170).

Luego tendrás que retirar el chip original y soldar el nuevo. Quizá lo peor de todo es que esto requiere un bloqueo de firmware, lo que significa que ya no podrás actualizar tu Steam Deck, ya que al hacerlo se borrarían los ajustes y la RAM volvería a ser de 16 GB.

Creo que solo con leer esto debería ser suficiente para disuadir a la mayoría de ustedes de siquiera intentar el proceso. Sería mucho más fácil comprar una nueva consola portátil, como la Asus ROG Ally X, que arriesgarse a destruir la suya para siempre.

Afortunadamente, si están interesados, el servicio se puede realizar a través de SlickBuys Mods and Repairs, pero vale la pena señalar que aún no está disponible y que probablemente será caro.

Por favor, no hagas esto... simplemente compra una nueva computadora portátil

Estoy seguro de que no seré el primero en advertirte que no hagas esto, ya que es muy fácil que algo salga mal durante el proceso, a menos que tengas mucha experiencia en soldadura y programación de BIOS. Incluso si la tienes (o lo haces a través de un servicio), todavía es demasiado pronto para saber cómo funcionará a largo plazo en cuanto a temperatura y duración de la batería.

Podrías perderte futuras actualizaciones importantes de SteamOS. Eso no significa que nunca puedas volver a actualizar tu Steam Deck, pero deberás estar preparado para repetir el proceso de programación de la BIOS después.

He sido muy crítico con los altos precios recientes de las consolas portátiles, pero aun así preferiría comprar una nueva antes que hacer esto. Al final, no creo que la mejora sea lo suficientemente significativa como para justificar el riesgo, ya que realmente solo aplica en casos específicos o juegos que requieran más RAM para obtener mejores tasas de cuadros o mayor estabilidad en los tiempos de fotogramas.

No hay señales de que un sucesor de la Steam Deck vaya a lanzarse pronto, a pesar de los rumores recientes, pero yo recomendaría quedarte con tu modelo OLED o dar el salto hacia la nueva Lenovo Legion Go S.