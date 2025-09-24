En un mundo en el que los precios de las PC portátiles para juegos son una "grosería", Valve acaba de lanzar un importante descuento en la Steam Deck LCD

El precio de la pantalla LCD de Steam Deck de Valve ha bajado en medio de las subidas de precios de las consolas portátiles.

La bajada de precio se produce antes del lanzamiento de la ROG Xbox Ally X, con rumores de un precio de 1000 dólares.

Esto consolida aún más la consola portátil de Valve como la PC portátil para juegos más asequible del mercado.

Es una realidad, tanto las PC portátiles como las consolas de videojuegos han tenido un cambio, por no decir aumento de precio repentino el último año, sin embargo, hay alguien que parece que quiere llevarle la contraria al mercado.

Valve acaba de bajar el precio de la Steam Deck LCD, en medio del aumento de los precios de las consolas de videojuegos y el lanzamiento de otras computadoras portátiles para juegos a precios elevados. Entre estas últimas se encuentran la Lenovo Legion Go 2 y la ROG Xbox Ally X, que, según los rumores, saldrá al mercado con un precio similar al del dispositivo de Lenovo, alrededor de los 1000 dólares.

La Steam Deck LCD está disponible actualmente con un descuento del 20%, lo que reduce su precio a 319,20 dólares / 279,20 libras esterlinas / 519,20 dólares australianos desde los 399 dólares anteriores (verifica disponibilidad en tu país), lo que hace que la popular consola portátil de Valve sea mucho más accesible que la Nintendo Switch 2, la ROG Xbox Ally X (con su precio previsto) y la Lenovo Legion Go 2.

Aunque es cierto que no ofrece el mismo nivel de rendimiento que dispositivos como el ROG Xbox Ally X, es suficiente para ejecutar varios juegos y, lo que es más importante, es asequible.

La mayoría de los jugadores ya están molestos por las recientes subidas de precios de la Xbox Series X y la Xbox Series S de Microsoft, que suponen un nuevo incremento tras las anteriores subidas de mayo de este año.

El modelo Lenovo Legion Go S Z1 Extreme SteamOS (que recomiendo encarecidamente) ha sufrido otra subida de precio en Best Buy, y ahora cuesta 899 dólares (alrededor de 665 libras esterlinas/1360 dólares australianos), que es el precio de venta original del MSI Claw 8 AI+, más potente.

Es probable que muchos de estos aumentos de precio se deban a los aranceles, y no parece que vayan a disminuir en breve. Por lo tanto, además del Asus ROG Ally y el Lenovo Legion Go original, que probablemente también sufrirán aumentos de precio, el Steam Deck parece ser el único PC portátil para juegos que no requiere un gasto excesivo para disfrutar de una experiencia de juego sólida.

Espero que Steam Deck pueda mantener esto durante muchos años

Si hay algo que los aficionados a las computadoras portátiles para juegos necesitan ahora mismo, es la esperanza de que las opciones asequibles no suban repentinamente de precio, y eso es exactamente lo que ha hecho Valve con la Steam Deck.

No es agradable ver cómo un dispositivo como el Lenovo Legion Go 2 se ha vuelto tan caro, a pesar de las pequeñas mejoras de rendimiento que ofrece el procesador Ryzen Z2 Extreme de AMD con respecto al Ryzen Z1 Extreme, y su pantalla OLED no justifica en mi opinión un precio tan elevado.

La situación actual del mercado me hace aferrarme aún más a mi Asus ROG Ally y mi Lenovo Legion Go S, porque realmente parece que los precios entrarán gradualmente en el territorio de las computadoras portátiles para juegos y se convertirán en la norma. Y, como he dicho antes, no quiero que las consolas portátiles vuelvan a ser un nicho de mercado, al menos por parte de los fabricantes principales.

Soy consciente de que cualquier cosa que haga Valve con el hardware del eventual sucesor de Steam Deck acabará traduciéndose en un precio más alto, pero estoy seguro de que Valve está esperando un chip lo suficientemente potente como para justificar una actualización, algo que fabricantes de dispositivos portátiles como Asus y Lenovo aparentemente no han tenido en cuenta.

Hasta entonces, Valve se merece todos los elogios que pueda recibir.