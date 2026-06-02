State of Play junio 2026: ¿Cuál fue la mayor sorpresa del evento?

El State of Play más reciente de PlayStation nos sorprendió con increíbles anuncios, entre los que encontramos nuevos tráilers, fechas de lanzamiento y mucho más. ¿Te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, a continuación te compartimos lo más relevante.

Rayman Legends Retold ya tiene fecha de lanzamiento

Rayman Legends Retold, una audaz reinterpretación en 3D del aclamado juego de plataformas, se lanzará en PS5 el 1 de octubre, trayendo consigo nuevo contenido y giros argumentales.

Rayman Legends Retold - Reveal Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

MARVEL Tōkon: Fighting Souls tendrá nuevos personajes

Los Knights of Doom (Magneto, Green Goblin, Carnage) se unen al elenco de MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Si aún no has visto el último tráiler de presentación del equipo, no te lo pierdas a continuación.

Latest Videos From Watch full video here:

Marvel Tōkon: Fighting Souls - Knights of Doom Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Marvel’s Wolverine revela nuevos detalles incluyendo un increóible gameplay

¡La espera terminó! Tenemos un nuevo tráiler gameplay de Marvel's Wolverine, junto con detalles sobre la jugabilidad, los personajes y la historia presentados en el reciente State of Play. Por si fuera poco, ya puedes reservar Marvel's Wolverine.

Marvel’s Wolverine - Extended Gameplay Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Until Dawn 2 llegará a PS5 en 2027

¿Recuerdas que en 2015 PlayStation 4 recibió Until Dawn, un título del que nos enamoramos (y también gritamos)? Pues 2027 podría ser mejor, ya que el PlayStation State of Play reveló una nueva secuela para PS5.

Pero eso no es todo, pues el anunció llegó acompañado de un tráiler:

Until Dawn 2 - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Tenemos el primer vistazo a God of War Laufey

La saga de God of War tendrá un nuevo capítulo con: "God of War Laufey".

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Se suponía que la muerte sería el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura apenas comienza. Tras despertar inesperadamente en una tierra extraña después de su funeral, Faye descubre que los planes que había trazado para proteger a Kratos y Atreus ahora están en peligro. ¿Estás listo para una nueva aventura?

God of War Laufey - Official Gameplay Reveal | PS5 Games - YouTube Watch On

¿Eso fue todo durante el State of Play de junio de 2026? La respuesta es no, así que aquí abajo podrás encontrar la lista completa con las novedades.