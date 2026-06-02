State of Play junio 2026: ¿Cuál fue la mayor sorpresa del evento?
El State of Play más reciente de PlayStation nos dejó grandes sorpresas...
El State of Play más reciente de PlayStation nos sorprendió con increíbles anuncios, entre los que encontramos nuevos tráilers, fechas de lanzamiento y mucho más. ¿Te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, a continuación te compartimos lo más relevante.
Rayman Legends Retold ya tiene fecha de lanzamiento
Rayman Legends Retold, una audaz reinterpretación en 3D del aclamado juego de plataformas, se lanzará en PS5 el 1 de octubre, trayendo consigo nuevo contenido y giros argumentales.
MARVEL Tōkon: Fighting Souls tendrá nuevos personajes
Los Knights of Doom (Magneto, Green Goblin, Carnage) se unen al elenco de MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Si aún no has visto el último tráiler de presentación del equipo, no te lo pierdas a continuación.
Marvel’s Wolverine revela nuevos detalles incluyendo un increóible gameplay
¡La espera terminó! Tenemos un nuevo tráiler gameplay de Marvel's Wolverine, junto con detalles sobre la jugabilidad, los personajes y la historia presentados en el reciente State of Play. Por si fuera poco, ya puedes reservar Marvel's Wolverine.
Until Dawn 2 llegará a PS5 en 2027
¿Recuerdas que en 2015 PlayStation 4 recibió Until Dawn, un título del que nos enamoramos (y también gritamos)? Pues 2027 podría ser mejor, ya que el PlayStation State of Play reveló una nueva secuela para PS5.
Pero eso no es todo, pues el anunció llegó acompañado de un tráiler:
Tenemos el primer vistazo a God of War Laufey
La saga de God of War tendrá un nuevo capítulo con: "God of War Laufey".
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Se suponía que la muerte sería el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura apenas comienza. Tras despertar inesperadamente en una tierra extraña después de su funeral, Faye descubre que los planes que había trazado para proteger a Kratos y Atreus ahora están en peligro. ¿Estás listo para una nueva aventura?
¿Eso fue todo durante el State of Play de junio de 2026? La respuesta es no, así que aquí abajo podrás encontrar la lista completa con las novedades.
- Ace Combat 8: Wings of Theve - llega a PS5 el 2 de octubre de este año
- Bancho el Chef
- Control resonante - se lanza a nivel mundial para PlayStation 5 el 24 de septiembre.
- Dune Awakening - llegará a PlayStation 5 el 22 de septiembre
- Dynasty Warriors 3: Edición completa remasterizada - El regreso de Dynasty Warriors 3 y Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends a la PS5 llegará a finales de este año, el 1 de octubre.
- Marathon - La segunda temporada ya está disponible y la Semana de Juego Abierto de Marathon se celebra del 2 al 9 de junio, sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus.
- ILL, un nuevo juego de acción y terror en primera persona
- Kemuri - llegará a PS5 en 2027
- No Rest for the Wicked - un singular y visceral RPG de acción está diseñado tanto para jugadores solitarios como para equipos cooperativos, y se desarrolla en un mundo creado con gran detalle y un sistema de combate al estilo Souls, que llegará en octubre de este año.
- Onimusha: Way of the Sword - se lanza el 25 de septiembre para PS5
- Phantom Blade Zero - su lanzamiento en PS5 está preparado para finales de este año, sin embargo, tendrá su propio State of Play antes de que el verano termine.
- PlayStation Plus - ¡Varios títulos nuevos llegarán a PlayStation Plus! En primer lugar, el juego de supervivencia de mundo abierto Runescape: Dragonwilds llegará a PS5 próximamente como título del catálogo de juegos desde el primer día, ofreciendo un rico mundo de fantasía que podrás explorar y disfrutar solo o con amigos. Los miembros de PlayStation Plus Premium podrán disfrutar de tres juegos en los próximos meses: Gitaroo Man, con su vibrante ritmo y acción, disponible a finales de este mes; Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy en julio; y Onimusha: Dawn of Dreams en agosto.
- Silent Hill: Townfall ya tiene fecha de lanzamiento: 24 de septiembre y reveló nuevas imágenes y a un protagonista.
- Stuntman: Hollywood - Velocidad, presión y espectáculo se combinan mientras recreas momentos icónicos inspirados en las grandes leyendas de las carreras de cine y televisión como especialista en acrobacias.
- The Lost Wild - se lanzará en 2027 para PS5
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis - llegará a PS5 el próximo 12 de febrero.