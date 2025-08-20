Square Enix revela nuevo gameplay de Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

¿Eres de los que estaba esperando novedades sobre Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Square Enix sorprendió con un nuevo tráiler del juego.

El tráiler ofrece una emocionante visión general de la acción trepidante del juego, mostrando la experiencia de RPG táctico que definió el género y convirtió a FINAL FANTASY TACTICS en un clásico, así como las mejoras modernas que hacen que el próximo lanzamiento sea más accesible que nunca, incluyendo gráficos mejorados, actualizaciones de la experiencia de usuario y una muestra del magnífico doblaje del juego. FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles se lanzará el 30 de septiembre de 2025 en todas las principales consolas y PC.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | Gameplay Trailer - YouTube Watch On

El nuevo tráiler ofrece un breve vistazo a los sistemas de combate táctico y gestión de unidades que definen las emocionantes y desafiantes batallas tácticas del juego. Los jugadores también pueden echar un vistazo al robusto sistema de trabajos, la profunda progresión de habilidades y los complejos sistemas de personajes del juego. Las batallas requerirán que los jugadores atraviesen con prudencia el campo de batalla basado en casillas, busquen posiciones ventajosas y determinen cuáles de la amplia gama de ataques cuerpo a cuerpo, hechizos y otras habilidades utilizarán para asegurar la victoria. Reclutar aliados poderosos y desarrollar sus habilidades de trabajo con el tiempo será clave, pero hay que tener cuidado, ya que los aliados que caigan en batalla pueden perderse para siempre si no se les ayuda a tiempo.

Aclamada como una de las mejores historias de los videojuegos, los jugadores se adentrarán en el Reino de Ivalice, un mundo medieval sumido en conflictos políticos, donde descubrirán la verdad que se esconde tras el joven noble Ramza Beoulve, cuyo papel en el escenario de la historia ha quedado oculto. La dramática historia de ambición, traición y honor cobrará vida con un guion actualizado y enriquecido con diálogos totalmente doblados, junto con gráficos mejorados que aportan un nuevo nivel de inmersión y jugabilidad al campo de batalla. Además, la versión mejorada incluye actualizaciones que facilitan la experiencia, como nuevas dificultades, una interfaz de usuario renovada, autoguardado y mucho más, lo que hace que el juego sea más accesible para los recién llegados.

El juego cuenta con combates estratégicos por turnos y un elaborado sistema de progresión de personajes que hace que cada batalla sea emocionante y esté llena de giros inesperados.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles tiene una clasificación T (para adolescentes) según la ESRB y se lanzará para Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PS5®, PS4®, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Steam Deck el 30 de septiembre de 2025.