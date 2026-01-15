Square Enix confirma que llegará una nueva actualización de Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PS5 y PC junto con las versiones para Nintendo Switch 2 y Xbox

Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PS5 y PC recibirá una actualización gratuita el 22 de enero.

La actualización llegará el mismo día que se lancen las versiones para Nintendo Switch 2 y Xbox.

El parche añade Streamlined Progression y también estará disponible para las ediciones de Switch 2 y Xbox.

¡Es oficial! Square Enix anunció que Final Fantasy 7 Remake Intergrade recibirá una actualización gratuita para PlayStation 5 y PC el mismo día que salen las ediciones de Nintendo Switch 2 y Xbox.

El estudio ha compartido la noticia hoy en una nueva publicación en las redes sociales, en la que confirma que el parche para PS5 y PC llegará el 22 de enero, coincidiendo con el lanzamiento de las versiones del juego para Switch 2, Xbox Series X y Xbox Series S.

Este parche introducirá Streamlined Progression, una función que inicialmente solo se había anunciado para Switch 2 y Xbox.

La función de asistencia al juego básicamente maximiza los HP y MP de los jugadores, lo que les ofrece una gran ventaja en la batalla y garantiza que no puedan morir.

El daño infligido a los enemigos también se maximiza a 9999, el medidor Limit y ATB se llenará y los jugadores también podrán obtener el número máximo de ciertos objetos. También se otorgarán niveles máximos de Materia, 2x EXP y 3x AP.

"Después de anunciar Streamlined Progression para FFVII Remake, recibimos muchas solicitudes para llevar la actualización también a PC y PS5", dijo el director Naoki Hamaguchi en una publicación de X / Twitter.

"En respuesta a eso, hemos decidido lanzar la actualización en todas las plataformas, coincidiendo con el lanzamiento de las versiones para Switch 2 y Xbox. Estoy emocionado de que aún más jugadores puedan disfrutarla".

