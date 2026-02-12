Sorpresa: el DLC de Diablo 2: Resurrected añade Warlock, la primera clase nueva que tiene el juego en 25 años, y se espera que también llegue a Diablo 4 y Diablo Immortal este año

Se ha añadido una nueva clase, el brujo, a Diablo II: Resurrected.

Esta clase es la primera nueva clase jugable en más de 25 años y ya está disponible como parte de la actualización "El reinado del brujo".

Blizzard también ha confirmado que la clase llegará a Diablo IV y Diablo Immortal este año.

Para celebrar el 30.º aniversario de la franquicia Diablo, Blizzard ha añadido la clase Brujo a Diablo II: Resurrected y ha anunciado que también llegará a Diablo IV y Diablo Immortal este año.

Durante el evento Diablo 30th Anniversary Spotlight, Blizzard presentó Reign of the Warlock, una importante actualización de contenido para Diablo 2: Resurrected, que también introdujo la primera clase jugable nueva del juego en más de 25 años: el brujo.

"El brujo es un misterioso y oscuro erudito que ha pasado años estudiando su arte tabú en las sombras, pero eso se ha acabado. Empuña su impresionante poder para atrapar demonios y causar estragos entre tus enemigos", afirmó Blizzard.

"Reign of the Warlock trae nuevas zonas de terror, temibles ancestros colosales que conquistar, junto con cambios en la calidad de vida solicitados por los jugadores y mucho más. Usa esta nueva y poderosa clase para abrirte paso entre las hordas de demonios, utilizando tus artes oscuras para dominar a tus enemigos".

Diablo 30th Anniversary Spotlight - YouTube Watch On

El brujo también llegará como clase entre franquicias y se añadirá a Diablo Immortal en verano de 2026, junto con el nuevo capítulo del juego, Andariel Rises, que introduce una serie de nuevas actualizaciones de la campaña a lo largo del año.

La próxima expansión de Diablo 4, Lord of Hatred, que se lanzará el 28 de abril, también recibirá la clase brujo, así como el paladín, nuevos sistemas de final de juego, la región de Skovos y mucho más.

Según Blizzard, este Spotlight marca el comienzo de un año histórico para la franquicia Diablo, "con nuevos lanzamientos y actualizaciones importantes que culminarán en la BlizzCon 2026 en septiembre".

El director del juego Diablo 4, Brent Gibson, incluso adelantó el próximo evento, diciendo a su colega en un falso final del vídeo: "¿Estamos bien? ¿Está todo claro? Dios mío, se van a volver locos en la BlizzCon cuando anunciemos...", antes de que se corte.

Por otra parte, Overwatch 2 ha eliminado oficialmente el "2" y ha vuelto a llamarse simplemente "Overwatch", ya que la primera narrativa anual del juego, The Reign of Talon, comenzó oficialmente esta semana.

La nueva era de Overwatch comienza con la temporada 1 y se extenderá desde 2026 hasta la temporada 6, tras lo cual se lanzará una nueva historia y la temporada 1 en 2027. Durante este tiempo se lanzarán 10 nuevos héroes, y los cinco primeros ya están disponibles.

