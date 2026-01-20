Sony presenta un controlador Marathon DualSense de edición limitada y unos audífonos Pulse Elite antes del lanzamiento del juego en marzo

Se han anunciado un nuevo control inalámbrico DualSense y unos audífonos inalámbricos Pulse Elite inspirados en Marathon.

El DualSense costará 84,99 dólares, y los Pulse Elite, exclusivos para EE. UU., costarán 169,99 dólares.

Los pedidos por adelantado comenzarán el 29 de enero, y los accesorios saldrán a la venta junto con el juego el 5 de marzo.

¿Cansado de tu DualSense y audífonos Pulse Elite "clásicos"? De ser así, te tenemos noticias, pues se anunciaron nuevos dispositivos edición limitada inspirados en Marathon.

El juego de disparos en primera persona de Bungie se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, y coincidiendo con el lanzamiento, Sony ha presentado un conjunto de accesorios de PS5 de edición limitada inspirados en el juego.

El control inalámbrico DualSense Marathon Limited Edition tiene un precio de 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £ y está envuelto en llamativos gráficos y logotipos en verde neón inspirados en el mundo futurista del juego.

Saldrá a la venta junto con el juego el 5 de marzo, y los pedidos anticipados comenzarán el 29 de enero en PlayStation Direct y en los minoristas participantes.

También están los audífonos inalámbricos Pulse Elite de edición limitada Marathon, que solo estarán disponibles en EE. UU. y se venderán exclusivamente en la tienda PlayStation Direct, por 169,99 dólares.

El Pulse Elite blanco combinará con el estilo del DualSense, con llamativas formas en verde neón y rosa y otros iconos inspirados en el maratón.

"Nos emocionó la oportunidad de conmemorar el lanzamiento de Marathon con un diseño de edición limitada que entusiasmara a nuestros fans y a nuestro equipo, y que se sintiera como una parte auténtica del mundo que estamos construyendo, algo que pudiera coexistir de forma natural junto a otros objetos del juego y que resultara funcional, realista y auténtico para el universo de Marathon", afirmó Bungie en una publicación del blog de PlayStation.

«Nos propusimos crear un diseño que rindiera homenaje al atrevido diseño gráfico, los colores vibrantes y la dirección artística visual del juego, así como a su diseño industrial, arquitectura y superficies y equipamiento ambientales. El resultado es un diseño que refleja el equilibrio entre forma y función del mundo, en el que las líneas limpias, las marcas intencionadas y los acentos vivos se unen para crear una sensación futurista y creíble».

Las reservas de Marathon ya están disponibles en Steam, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. La edición estándar costará 39,99 $ / 34,99 £ / 34,99 €, mientras que la edición de lujo costará 49,99 $ / 49,99 £ / 49,99 €. También se ha anunciado una edición de coleccionista.

