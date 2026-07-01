Sony anuncia que las tiendas de PS3 y Vita dejarán de estar disponibles muy pronto

Sony ha anunciado que las tiendas en línea de PlayStation 3 y PS Vita cerrarán pronto

Cerrarán el próximo mes en algunas regiones, y el próximo año en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia

La noticia llega al mismo tiempo que la empresa anuncia el fin de la producción de discos físicos en 2028

Como si la noticia de hoy de que PlayStation dejará de producir discos físicos de videojuegos en 2028 no fuera suficiente, la empresa también ha anunciado discretamente que cerrará pronto las tiendas en línea de PS3 y PS Vita.

En el blog oficial de PlayStation, la empresa explica que la decisión se debe a que estas viejas consolas «ya no pueden» ser compatibles con los «sistemas comerciales modernos» ni con los estándares actuales de procesamiento de pagos.

"La PS3 y la PS Vita representan una era importante en la historia de PlayStation, por lo que no fue una decisión fácil de tomar para nosotros", dice la publicación.

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Las tiendas no se cerrarán de inmediato. Se suspenderán el próximo mes en México, Honduras y Nicaragua, y luego en «otros países de América Latina y el Medio Oriente» más adelante en 2026.

Para quienes se encuentran en EE. UU., el Reino Unido y Australia, la PlayStation Store dejará de funcionar en la PS3 y la PS Vita en julio de 2027. Eso les da aproximadamente un año para realizar sus últimas compras digitales si aún tienen esas consolas por ahí.

Es importante destacar que Sony al menos afirma que «los jugadores podrán seguir descargando el contenido comprado anteriormente» una vez que las tiendas dejen de estar en línea, y esto se mantendrá «en el futuro previsible», por lo que parece que, al menos, no perderán acceso a nada de lo que hayan comprado.

Las reacciones a la noticia en los comentarios han sido abrumadoramente negativas; un fan de PlayStation escribió: «Por eso son importantes los soportes físicos. Una prueba más de que solo estás comprando una licencia que te pueden quitar cuando a las empresas les dé la gana».

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Otro escribió: "¿Nos van a quitar todo hoy, eh?! ¿Cuánto dinero es suficiente para que no empeoren aún más las cosas?".

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