Silent Hill: Townfall parece que será exclusivo para la consola PS5, ya que Xbox y Switch 2 no aparecen en las listas oficiales

Es probable que Silent Hill: Townfall no llegue a Xbox o Switch 2 en el momento del lanzamiento.

La página web del juego indica que, por el momento, la PS5 es la única consola compatible.

Podría tratarse de una exclusiva temporal, como el remake de Silent Hill 2.

En una noticia decepcionante, pero no del todo sorprendente, parece que el próximo juego de terror Silent Hill: Townfall no llegará a las consolas Xbox Series ni a Switch 2. Al menos, no en el momento del lanzamiento.

Así lo afirma la página web de Townfall, que (según ha descubierto Eurogamer) actualmente solo incluye la PS5 como plataforma de lanzamiento, junto con Steam y Epic Games Store.

Para ser justos, esto es algo que ya se podía haber deducido. La reciente Silent Hill Transmission, en la que se presentó Townfall, fue precedida por una presentación de State of Play en la que también se mostró un tráiler del próximo juego.

Además, la propia cuenta oficial de Silent Hill de Konami en X / Twitter anunció la semana pasada en una publicación fijada que Townfall llegaría a PS5, Steam y Epic Games Store. No se mencionó ninguna otra plataforma.

Konami también tiene experiencia previa en lo que respecta a la exclusividad de PlayStation. El remake de Silent Hill 2 de Bloober Team fue una exclusiva temporal para PS5, y llegó a Xbox Series X y Series S poco más de un año después de su lanzamiento.

Afortunadamente, el Silent Hill f del año pasado se lanzó simultáneamente en PS5 y Xbox, así como en PC, aunque cualquier posible versión para Switch 2 sigue siendo una incógnita por el momento.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.