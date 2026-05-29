Sí, "The Witcher 3: Songs of the Past" incluirá nuevas cartas de Gwent, y la compatibilidad con mods multiplataforma sigue en marcha

Llegan nuevas cartas de Gwent a The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

CD Projekt Red también confirmó que la compatibilidad con mods multiplataforma sigue en desarrollo

Laura Beitzel, gerente sénior de comunidad y redes sociales, afirma que "siguen trabajando en ello"

CD Projekt Red ha confirmado que llegarán nuevas cartas de Gwent a la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, «Songs of the Past», al tiempo que ofrece novedades sobre la tan esperada compatibilidad con mods multiplataforma.

Durante la sesión de preguntas y respuestas del Redstream del décimo aniversario que celebraba Blood & Wine, la gerente sénior de comunidad y redes sociales, Laura Beitzel, junto con varios otros desarrolladores, habló sobre la próxima expansión y proporcionó nuevos detalles sobre lo que los jugadores pueden esperar. Pero lo primero es lo primero: cuando se le preguntó si la compatibilidad con mods multiplataforma aún llegaría a The Witcher 3, se mostró «feliz de anunciar» que ya está en camino.

"Para nosotros, la respuesta es muy sencilla", dijo Beitzel, "la respuesta es sí, seguimos trabajando en ello. Hoy no tenemos nada que compartir con ustedes, pero tengan la seguridad de que llegará".

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El soporte para mods multiplataforma estaba previsto inicialmente para PC y consolas en 2025, pero CDPR retrasó la función hasta 2026, lo que significa que pronto podríamos tener una fecha de lanzamiento.

Para los fans de The Witcher que han pasado demasiado tiempo recorriendo el Continente en busca de cartas de Gwent y compitiendo en partidas, les alegrará saber que también se agregarán nuevas cartas a Songs of the Past.

"¿Habrá nuevas cartas de Gwent en Songs of the Past?", preguntó Beitzel en tono de broma a Amerlia Korzycka, experta en comunidad y gerente de redes sociales de CDPR, quien respondió: "Bueno, chicos, The Witcher 3 es igual a Gwent. Habrá más Gwent, así de simple".

En la misma sesión, los desarrolladores también confirmaron que la nueva espada de Geralt que aparece en la ilustración de Songs of the Past es «una espada muy importante para la historia» y que la expansión «estará en línea con lo que ya conoces de Blood and Wine» en cuanto a escala.

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No se ha confirmado una fecha de lanzamiento específica, pero Songs of the Past se lanzará en 2027 antes de The Witcher 4, que tendrá a Ciri como la brujera protagonista y que ahora se encuentra en plena producción.

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