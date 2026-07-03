Si te encanta Star Wars y los juegos de Burnout, entonces Galactic Racer te va a encantar

Star Wars: Galactic Racer es pura diversión en forma de juego de carreras, y su profundidad, su estructura basada en carreras y sus amplias opciones de personalización de vehículos me mantendrán ocupado por horas y horas.

Fue el juego que más rápido me hizo sonreír de oreja a oreja de todos los que vi en el Summer Game Fest 2026, y estoy muy emocionado por él. En cuanto tomé el control de un auto de carreras y me situé en la parrilla de salida, inmediatamente me sonreí, y poco después me reí de mí mismo (¿o de mí mismo?) -de verdad fue así de rápido-.

Al combinar algunas características realmente excelentes de los juegos de carreras al estilo Burnout, con un nivel de profundidad y personalización que, francamente, puede llegar a ser alucinante, junto con la excelencia que representa el universo y los escenarios de Star Wars, tiene todos los ingredientes para ser un éxito este año.

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Siente cómo arde

(Image credit: Fuse Games)

Lo más destacado de Galactic Racer es su experiencia de carreras inspirada en Burnout, y déjame decirte que es fantástica.

Los vehículos de carrera, ya sean landspeeders, motos speeder o podracers, tienen cada uno su propio estilo, manejo y maniobras que hay que dominar, y el equipo de la desarrolladora Fuse Games incluso ha agregado un vehículo completamente nuevo a la lista —una incorporación totalmente nueva al universo de Star Wars—: el Skim speeder.

Las carreras son intensas y pueden volverse muy divertidas y caóticas en un abrir y cerrar de ojos. Las colisiones no solo son un peligro para ti, sino que también pueden ser de gran beneficio, ya que te permiten abrirte paso a la fuerza para ganar posición en la pista o eliminar por completo a tus rivales de la ecuación; así que siempre hay que encontrar un equilibrio entre realizar maniobras evasivas o simplemente lanzarte al ataque para sembrar el caos.

Los circuitos que probé también fueron increíblemente divertidos, llenos de rutas diferentes que tomar y muchas oportunidades para rebasar o encontrar otras formas de intentar obtener ventaja sobre tus competidores, chocar contra tus rivales y usar habilidades. Desde presionar una serie de botones para obtener una bonificación en la parrilla de salida —lo cual es un minijuego muy satisfactorio— hasta lo que tal vez sea una de las mejores características de la carrera: los choques a cámara lenta de uno de tus rivales —o de ti mismo, lo cual es divertido cada vez—, cada carrera está llena de momentos de diversión y de un alto nivel general de pura emoción.

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Además, está increíblemente bien logrado, tanto dentro como fuera de la pista: los personajes y los autos se ven excelentes, y los entornos y las pistas de carrera, a pesar de que pasan a gran velocidad, están maravillosamente detallados y evocan de manera brillante el estilo de los planetas de Star Wars.

Las opciones son infinitas

(Image credit: Lucasfilm / Secret Mode)

Sin embargo, donde Star Wars: Galactic Racer ofrece profundidad es, bueno, en todo lo demás: desde las sinergias durante la carrera entre tu vehículo y el entorno, hasta la narrativa y la cantidad de opciones de personalización y combinaciones de piezas con las que puedes jugar; el juego parece ser tan profundo como largo es un Sarlacc.

La historia gira en torno al ascenso de tu piloto en la clasificación y se desarrolla de manera ramificada, basada en carreras, en las que eliges la ruta de tus carreras, que constituyen el mapa de tu progreso y el de la historia. Puedes elegir una ruta con mayor riesgo y recompensa, o optar por algo más seguro para avanzar.

En cuanto a cómo puedes construir, armar, mejorar y personalizar a tu piloto, entramos en un nivel de profundidad considerable. Los desarrolladores de SGF me comentaron que creen que hay un número de combinaciones de piezas de vehículos que se cuenta en «trillones» en el juego, simplemente debido a la gran cantidad de elementos diferentes que puedes combinar entre sí, desde la durabilidad hasta los impulsos, desde el manejo hasta las habilidades.

(Image credit: Fuse Games)

A esto se suma el hecho de que puedes construir naves de carrera específicas para mundos, pistas y condiciones concretas. ¿Necesitas una nave que no se vea ralentizada por el agua? Lo tienes. ¿Quieres sacrificar la durabilidad para invertir en una configuración que genere mucho calor en busca de velocidad, pero luego aprovechar los canales de agua de la pista para enfriarla? Claro que sí.

Las sinergias entre las piezas de un auto de carreras y entre el auto y los entornos hacen que las posibilidades de configuración parezcan infinitas.

Como resultado, Star Wars: Galactic Racer se ha disparado en mi lista de juegos más esperados para lo que queda del año, y no veo la hora de que llegue el 6 de octubre, cuando el juego se lance para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC, para sumergirme aún más en todo lo que ofrece.