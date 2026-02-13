Si Silent Hill: Townfall me ha enseñado algo, es que el survival horror y el clima británico están hechos el uno para el otro

Silent Hill: Townfall ha recibido un tráiler completamente nuevo y un documental sobre los desarrolladores.

El juego apareció en el último State of Play y en la siguiente Silent Hill Transmission.

Ambientado en un pueblo pesquero escocés, el juego saldrá a la venta en algún momento de 2026.

Gracias al State of Play de PlayStation y al posterior Silent Hill Transmission, por fin hemos podido profundizar mucho más en el próximo Silent Hill: Townfall, y tiene una pinta espectacular.

En ambos eventos se presentó un nuevo tráiler del próximo juego de terror y supervivencia, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. A continuación, Transmission ofreció un documental informativo y encantador sobre el desarrollador Screen Burn, su historia y las fuentes de inspiración de Townfall.

Screen Burn es un pequeño desarrollador con sede en Escocia, que es también donde se encuentra el escenario de Silent Hill: Townfall: un tranquilo pueblito pesquero llamado St. Amelia. Como era de esperar, no falta el emblemático uso de la niebla característico de la serie. Aunque, para ser justos, parece cualquier martes cualquiera en el Reino Unido.

Creo que lo que más me llama la atención ahora mismo de Silent Hill: Townfall es cómo Screen Burn parece aprovechar las experiencias vividas para dar vida a su espeluznante mundo.

«Cuando Jon [McKellan, guionista y director] me enseñó el juego por primera vez y vi ese entorno tan claramente brumoso y neblinoso de Silent Hill, me sentí como cuando iba al colegio de pequeño», dijo el director artístico Paul Abbott durante el segmento Transmission.

«Porque crecí en pueblos como este, en un pequeño pueblo pesquero similar a St. Amelia. Es un entorno maravillosamente épico, gris y lluvioso, y lo estamos trasladando al juego».

Townfall también parece hacer un uso abundante de temas e imágenes médicas. Vemos un hospital en ruinas, equipos médicos atados o sobresaliendo de monstruos, e incluso el protagonista, Simon, tiene un gotero intravenoso atado al brazo, así como una pulsera de paciente.

Silent Hill y los hospitales han ido de la mano desde el original de 1999, pero los temas médicos parecen desempeñar un papel más importante en la narrativa de Townfall.

Tengo muchas ganas de jugar, después de disfrutar del remake de Silent Hill 2 y de que Silent Hill f sea mi juego personal del año 2025. Podría decirse que la serie se encuentra en su mejor momento desde la tetralogía original, y estoy deseando poder jugar por fin a Townfall.

