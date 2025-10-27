Según una nueva filtración, Battlefield 6 Battle Royale podría llegar a finales de esta semana y, al parecer, no se llamará Firestorm

Al parecer, se han filtrado nuevos detalles sobre el próximo modo Battle Royale de Battlefield 6.

Según se informa, se lanzará mañana, 28 de octubre, como parte de la temporada uno.

El modo Battle Royale de Battlefield 6 se llamará, supuestamente, Battlefield: RedSec.

¡La espera está a punto de terminar! La primera temporada de Battlefield 6 llega mañana, y de acuerdo con una nueva filtración, su próximo battle royale también estará disponible.

Según afirma el usuario "@ModernWarzone" en X, el modo battle royale gratuito de Battlefield 6 se llamará Battlefield: RedSec.

EXCLUSIVE: The F2P Battlefield 6 battle royale is officially named “Battlefield: RedSec”.Releasing October 28th as previously reported, however it looks like there won’t be any trailers or official announcements until the 28th itself instead of a day before.Full on shadowdrop pic.twitter.com/blP6NQR3jWOctober 24, 2025

Más adelante en la publicación, también se afirma que Battlefield: RedSec se lanzará de forma sigilosa el 28 de octubre, junto con la temporada uno. EA aún no ha confirmado ninguno de estos detalles, así que tendremos que esperar y ver si realmente ocurre.

Lo que sí sabemos con certeza es que la temporada uno de Battlefield 6 se lanza mañana, así que, en cualquier caso, habrá un nuevo mapa, nuevas armas e incluso nuevos modos que descubrir.

Después de haber jugado al menos 50 horas al modo multijugador de Battlefield 6, estoy deseando probar el modo battle royale. Si realmente es gratuito, como se rumorea, será mucho más fácil convencer a mis amigos para que se unan a mi equipo y lo prueben.

En nuestra reseña de Battlefield 6, elogiamos el buen diseño del sistema de clases del juego y el inteligente equilibrio de los mapas. Esperemos que todo esto se traslade al battle royale, sea cual sea la forma que adopte.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.