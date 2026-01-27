Según un informe, Rockstar podría estar tratando de evitar más filtraciones haciendo que Grand Theft Auto 6 sea completamente digital en su lanzamiento

Grand Theft Auto 6 solo se lanzará en formato digital, según un nuevo informe

Una fuente con un historial preciso en cuanto a fechas de lanzamiento de varios juegos afirma que el objetivo es evitar más filtraciones en el momento del lanzamiento

Se afirma que la edición física podría llegar semanas más tarde o incluso a principios de 2027

¿Grand Theft Auto 6 se lanzará únicamente en formato digital? Esto es lo que indica un nuevo informe y el motivo sería evitar más filtraciones.

Según el sitio web polaco PPE.pl (a través de VGC), su informante de confianza" Graczdari, que se encarga de las ventas físicas de videojuegos en Europa, declaró a la publicación que Take-Two no tiene planes actuales de lanzar GTA 6 en formato físico debido a la posibilidad de que se filtren detalles de la historia o la jugabilidad.

Se afirma que GTA 6 se lanzará primero en formato digital y que la edición física llegará más tarde. Sin embargo, hay informes contradictorios que indican que podrían pasar entre tres y cuatro semanas, o incluso hasta 2027, antes de que los jugadores puedan tener en sus manos una copia física.

"Cada vez oímos más que la versión física no se lanzará simultáneamente con la versión digital para evitar filtraciones", dijo la fuente.

"Estamos recibiendo informes contradictorios: algunos dicen que la versión física llegará entre tres y cuatro semanas después del lanzamiento digital, mientras que otros dicen que no será hasta principios de 2027. A mediados de febrero habrá más información disponible".

Por ahora, nos tomamos esta información con cautela, ya que la idea de un GTA 6 solo en formato digital, uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, parece que podría tener un efecto enorme en las ventas del estudio, sobre todo teniendo en cuenta que el juego no se lanzará para PC en el momento del estreno.

Sin embargo, cabe mencionar que Graczdari tiene un historial de precisión en sus informaciones sobre las fechas de lanzamiento de la edición física de Oblivion: Remastered, la versión para PS5 de Microsoft Flight Simulator y la adaptación para Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds.

GTA 6 ha sido objeto de filtraciones en el pasado, ya que su primer tráiler se publicó en línea antes de su debut oficial en 2023, y luego nuevamente cuando se publicaron algunos trabajos de animación preliminares en Reddit.

GTA 6 estaba previsto inicialmente para el 26 de mayo de 2026, pero se retrasó y ahora llegará el 19 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

