Según Take-Two Interactive, la fecha de lanzamiento de GTA 6 está fijada para el 19 de noviembre de 2026, a pesar de los rumores sobre un posible retraso, y la campaña de marketing comenzará pronto

Take-Two Interactive ha vuelto a confirmar que GTA 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026

Strauss Zelnick afirma que la campaña de marketing comenzará este verano, dando a entender que será a finales de junio

No es imposible que se presente un tercer tráiler en los próximos eventos de videojuegos

Los rumores sobre un tercer tráiler o un posible retraso del título más esperado del mundo de los videojuegos, de Rockstar Games, han estado circulando sin cesar durante meses, y, afortunadamente, por fin tenemos las respuestas.

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha reafirmado la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, el 19 de noviembre de 2026, en el último informe de resultados de la empresa y, en una entrevista con Variety, reiteró que la campaña de marketing del juego comenzará en verano.

Cabe destacar que Zelnick ya había expresado su confianza en que no habría más retrasos, afirmando que Take-Two y Rockstar no darían luz verde ni gastarían dinero en marketing "hasta que estuviéramos bastante cerca del lanzamiento". Teniendo esto en cuenta, es bastante seguro asumir que la fecha de lanzamiento del 19 de noviembre es inamovible una vez que comience la campaña de marketing.

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En el informe de resultados, Zelnick dijo: "Creemos que el año fiscal 2027 establecerá nuevos niveles récord de rendimiento operativo impulsados por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre, junto con una sólida ejecución en toda nuestra cartera".

(Image credit: Rockstar Games)

Más allá de la conferencia sobre resultados y el informe, Zelnick insinuó de manera efectiva que la campaña de marketing de GTA 6 no comenzará hasta finales de junio (que es cuando empieza oficialmente el verano en EE. UU.), al afirmar: «Así que no creo que en las próximas semanas sea todavía verano, pero cuando llegue el verano, Rockstar espera comenzar la campaña de marketing de GTA 6».

Una vez abordados tanto los rumores sobre el retraso como los de la campaña de marketing, los fans ya pueden estar tranquilos, sabiendo ahora, en esencia, cuándo dará Rockstar Games su próximo paso. Cabe destacar que esto no descarta que el tan esperado tercer tráiler de GTA 6 aparezca antes de la supuesta fecha de finales de junio, especialmente con el PlayStation State of Play de Sony y el Summer Game Fest de Geoff Keighley, ambos en la primera semana del mes.

De todos modos, es probable que haya muchos anuncios importantes sobre otras propiedades intelectuales de videojuegos que podamos anticipar a lo largo de junio, y la entrada de GTA 6 de Rockstar Games a la contienda a finales de mes es una forma perfecta de marcar la pauta para el resto de 2026.

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