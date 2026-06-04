Según se informa, hay un Nintendo Direct programado para "la segunda semana de junio"; si es así, espero ver más de "The Duskbloods"

Según se informa, habrá un Nintendo Direct la semana del 8 de junio

Nate the Hate, una fuente confiable, afirma que se transmitirá la semana posterior al Summer Games Fest

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de "Fire Emblem: Fortune's Weave" y "The Duskbloods"

Según el confiable filtrador de la industria Nate the Hate, la próxima gran presentación de Nintendo Direct se transmitirá la semana que viene.

En un nuevo video de YouTube, Nate the Hate se refirió a las expectativas de los fans respecto a un nuevo Direct en breve y afirmó que se transmitirá la semana posterior al Summer Games Fest (vía VGC).

"Estamos en el mes de junio y hay expectativas de que habrá un Direct en un futuro cercano", dijo el experto en la industria. "¿Tienen fundamento estas afirmaciones? ¿Cuándo comenzará Nintendo a hablarnos de sus planes para 2026 después de Star Fox, Rhythm Heaven y Splatoon Raiders? ¿Cómo se ve el resto de 2026 para Nintendo?

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"Tendremos esa respuesta muy pronto, ya que, por lo que he oído, el Nintendo Direct tendrá lugar la próxima semana, la segunda semana de junio".

Cuando su copresentador, Modern Vintage Gamer, le preguntó: "Solo para aclarar, ¿esa es la semana del 8?", Nate the Hate respondió: "Sí. Muy pronto tendremos ese Nintendo Direct".

De ser cierto, el Direct sería la primera presentación importante en nueve meses, excluyendo transmisiones específicas como Indie Worlds y Partner Showcases.

Como señaló el YouTuber, Nintendo aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento de *Fire Emblem: Fortune's Weave*, y FromSoftware se ha mantenido bastante callada sobre su exclusiva para Switch 2, *The Duskbloods*, desde que se anunció el año pasado.

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También se anunció *Elden Ring Tarnished Edition* para Switch 2, pero se pospuso en octubre del año pasado hasta 2026, así que todavía nos queda eso por lo que esperar. Un Direct de verano sería el momento perfecto para compartir nuevos detalles.

Nate también señaló que «Tenemos que saber más sobre ese remake de Ocarina of Time. Echarle un primer vistazo, ver la ambición y el alcance del proyecto», si los rumores resultan ser ciertos, así como ver en qué están trabajando otros estudios externos para el resto del año.

En cuanto a los títulos propios, Nintendo lanzará Star Fox el 25 de junio y Splatoon Raiders el 23 de julio, por lo que podría haber un Direct en el que se compartan nuevos tráilers de ambos.

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