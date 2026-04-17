Según el director de The Witcher 3, Crimson Desert "no es una copia de otros juegos AAA"
"Único" es la mejor descripción
- El director de The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, ha elogiado a Crimson Desert por "ofrecer algo bastante novedoso" en comparación con otros juegos AAA
- Pearl Abyss anunció recientemente que el juego ha vendido cinco millones de copias
- Pearl Abyss aún tiene muchas actualizaciones por venir con nuevo contenido para el juego
Pearl Abyss está recibiendo montones de elogios por su trabajo en Crimson Desert, sobre todo gracias a su diseño de mundo abierto, que recompensa a los jugadores por su curiosidad durante la exploración —y los recientes elogios y las ventas lo confirman—.
En una entrevista con The Game Business, Konrad Tomaszkiewicz, director de The Witcher 3: Wild Hunt, elogió a Crimson Desert —junto con títulos como Clair Obscur: Expedition 33— por destacarse de otros juegos AAA y traspasar los límites más allá de lo que los jugadores están acostumbrados.
Otro motivo que justifica los elogios de Tomaszkiewicz es el hecho de que Pearl Abyss anunció recientemente que ha vendido cinco millones de copias de Crimson Desert, lo que convierte al juego en un gran éxito para el desarrollador (teniendo en cuenta el costo de desarrollo reportado de 133 millones de dólares). Y, francamente, después de 175 horas de juego, el juego también se gana mi elogio.El artículo continúa a continuación.
Hablando de intentar «cosas arriesgadas» en los RPG AAA para lograr una mayor inmersión, Tomaszkiewicz dijo: "Creo que esta [idea] está creciendo en estos días, porque si nos fijamos en Clair Obscur o en Crimson Desert ahora mismo, esos juegos son diferentes.
No son una copia de otros juegos AAA, sino que ofrecen algo bastante novedoso. Y me alegro mucho de ello porque empiezo a sentirme como en los años 90, cuando jugaba en mi PC 286, o incluso en la Atari, donde cada juego era diferente".
Vale la pena destacar los elogios del director de The Witcher 3: Wild Hunt, dado lo bien elaborado y exitoso que fue el título de CD Projekt Red. Aunque Crimson Desert no es una experiencia centrada en la narrativa, destaca por ofrecer una experiencia de mundo abierto que pocos juegos han logrado replicar.
Crimson Desert es claramente una joya poco común a los ojos de muchos jugadores, incluyéndome a mí, y eso se ha vuelto más evidente con los elogios de Tomaszkiewicz, el alto y constante número de jugadores en Steam durante casi un mes completo después de su fecha de lanzamiento y (lo más notable) después de que superé la marca de las 100 horas sin sentirme aburrido.
Por lo general, esto último suele ser un inconveniente importante en los juegos de mundo abierto, ya que a menudo se alargan más de lo debido, pero Crimson Desert nos ha mantenido enganchados, tanto a mí como a literalmente miles (según SteamDB) de otros jugadores, durante muchas horas.
Con más actualizaciones que agregarán nuevo contenido en camino, y la comunidad de mods del juego ya agregando nuevos mods, como nuevos peinados y barbas para los personajes jugables, parece que Crimson Desert será tema de conversación por mucho tiempo.
- Isaiah WilliamsStaff Writer, Computing