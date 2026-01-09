Sea of Remnants revela nuevo tráiler y abre registros para su prueba alfa cerrada

¡La espera terminó! NetEase Games reveló un nuevo avance de "Sea of Remnants" y anunció una fase cerrada de prueba alfa para el 5 de febrero.

Sea of Remnants es un juego de rol de mundo abierto ambientado en un océano fantástico desarrollado por Joker Studio, que se lanzará para PlayStation®5 y PC (Steam) en 2026.

En este juego, los jugadores asumen el papel de un marinero títere a la deriva sin recuerdos, que debe navegar por mares traicioneros, luchar contra monstruos extraños, personalizar su flota y formar vínculos con más de 300 compañeros, todo ello mientras da forma a la ciudad pirata de Orbtopia, en constante evolución, a través de decisiones que impactan el entorno.

El nuevo tráiler del juego ofrece un vistazo tentador a la vida de un pirata en el mundo de Sea of Remnants, incluyendo la exploración del mundo abierto, las batallas contra monstruos marinos y varios de los minijuegos que los jugadores pueden encontrar en la majestuosa ciudad de Orbtopia.

Wave! — Sea of Remnants "Wanderer Test" Gameplay Preview

El tráiler también revela el próximo lanzamiento de la "Wanderer Test", una alfa cerrada a pequeña escala que se llevará a cabo del 5 al 12 de febrero en PC. Los jugadores tienen desde hoy y hasta el 23 de enero para solicitar participar en la prueba, siguiendo la cuenta oficial de Sea of Remnants en X e interactuando con la publicación del tráiler o uniéndose al Discord oficial de Sea of Remnants y completando el cuestionario de solicitud. Los cuestionarios también estarán disponibles en plataformas como Steam y Reddit. Las plazas para participar en la prueba son muy limitadas y se notificará a los capitanes elegibles si han sido seleccionados para acceder a la prueba.

Características principales de Sea of Remnants

Explora los mares: ¡zarpa y embárcate en un viaje inolvidable! Navega libremente por mares abiertos, explora todas las islas del horizonte y trae maravillosos tesoros a Orbtopia.

Recluta a tu tripulación: solo los verdaderamente excepcionales pueden sobrevivir en estos mares. Los jugadores encontrarán poderosos aliados de facciones rivales, a los que podrán invitar a unirse al viaje y formar parte de una apasionante historia de grandes aventuras oceánicas.

Pelea contra monstruos marinos: desde murciélagos gigantes escondidos en oscuras cavernas, hasta gorilas armados con cañones y cangrejos gigantes cargados de tesoros. ¡Dirige tu buque de guerra totalmente armado y desafía a los salvajes monstruos marinos del océano para reclamar las riquezas que protegen!

Recorre las islas: desde las bulliciosas calles de Orbtopia hasta los asentamientos salvajes de las islas, las sorpresas están por todas partes. Juega una partida de mahjong, lánzate a un emocionante duelo o atraviesa una puerta que te llevará a una sorpresa inesperada. Una sola visita es suficiente para que un pirata vuelva una y otra vez.