Se han filtrado las primeras imágenes de la rumoreada Xbox portátil de Microsoft, pero no es lo que esperaba

¿Te perdiste la filtración de las primeras imágenes de la rumorada consola portátil de Xbox/Microsoft fabricada por Asus? ¿Acaso vives debajo de una piedra o utilizas "internet explorer"? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

Como informa VideoCardz, las fotos fueron filtradas por error por la FCC de Estados Unidos, que reveló sin querer dos versiones del ROG Ally 2, incluido el dispositivo con marca Xbox y nombre en clave «Project Kennan».

Uno de los modelos es blanco, pero el otro, Project Kennan, es totalmente negro y presenta lo que parece ser un botón dedicado a Xbox en la parte superior izquierda del dispositivo.

Se dice que Microsoft revelará oficialmente Project Kennan en los próximos meses, probablemente antes de finales de 2025, lo que significa que podríamos ver un anuncio durante su escaparate anual de verano en junio o julio.

Ambos modelos ofrecen una gran pantalla, sticks analógicos, pad D y botones X, Y, B y A. Cabe destacar que las empuñaduras están inspiradas en las de un mando y ofrecen un agarre más robusto.

Se parecen mucho al primer PC portátil ROG Ally, que, para ser sincero, es bastante decepcionante. Si nos centramos sólo en la versión Xbox, esperaba mucho más en el departamento de diseño, aparte de un botón de marca apenas visible; no hay nada en ella que me diga «consola portátil Xbox».

Project Keenan se filtró en marzo y se dijo que era un dispositivo asociado con algún tipo de marca Xbox, reflejos verdes y un botón guía Xbox. Las últimas imágenes parecen corroborar estas nuevas filtraciones, pero es evidente que se trata de un trabajo en curso, así que esperemos que el diseño se actualice antes de su lanzamiento.

También parece que este nuevo dispositivo asociado no es la consola portátil Xbox que Phil Spencer, director ejecutivo de juegos de Microsoft, dijo que está a años vista de su lanzamiento. En noviembre de 2024, Spencer confirmó que la compañía está trabajando en prototipos de consola portátil y dijo que había pedido a su equipo que observara el mercado actual para desarrollar su visión de una consola portátil basándose en lo que aprendiera.

