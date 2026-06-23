Se han descubierto nuevos detalles sobre GTA 6, entre ellos la aparición de un actor que interpretó a Wolverine y un curioso easter egg que los fans creen que es un guiño a otro juego de GTA

Se han descubierto nuevos detalles sobre Grand Theft Auto 6

Al parecer, los fans han encontrado un easter egg que hace referencia a Tommy Vercetti, de Vice City

Según se informa, también se ha contratado a un actor que interpretó a Wolverine de Marvel para el juego

Antes de que el juego esté disponible para preventa esta semana, se han descubierto nuevos detalles de Grand Theft Auto 6, entre ellos un nuevo personaje y un extraño easter egg que podría estar relacionado con otro juego de GTA.

En primer lugar, hablemos del easter egg, que fue detectado en el segundo tráiler del juego por TheGameVerse (vía IGN) tras un análisis minucioso de cada fotograma.

Aunque el tráiler se publicó hace más de un año, ese guiño de una fracción de segundo pasó fácilmente desapercibido. Pero si pones pausa en el segundo 33, puedes verlo.

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Cuando el protagonista, Jason Duvall, le da una bofetada a un empleado de la tienda, justo detrás de su cabeza, se puede ver un adorno de pared con forma de lagarto que parece llevar una camisa azul con estampado floral. Al observarlo más de cerca, se cree que es la misma camisa que usa Tommy Vercetti, el personaje favorito de los fans de Vice City.

No es un gran guiño si esa era la intención de Rockstar, pero el juego seguramente contará con muchos más guiños a la franquicia de GTA en general.

El segundo detalle viene de IGN y parece confirmar que el actor Brett Gipson, quien interpreta a Sabretooth en *Wolverine* de Marvel, se ha unido al elenco de "GTA 6".

El actor actualizó recientemente su currículum, indicando que interpretará a un personaje llamado Ellis, pero no hay información sobre su papel en el juego.

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El elenco de GTA 6 se ha mantenido bastante en secreto desde su anuncio, y aún no sabemos quiénes interpretarán a los coprotagonistas, Jason y Lucía.

Rockstar ha confirmado oficialmente que las preventas de GTA 6 comenzarán el 25 de junio, antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre, al tiempo que reveló la portada oficial del juego.

Aún no se ha fijado un precio, pero si estás pensando en reservar una copia, aquí te recomendamos algunas mejoras en accesorios para PS5 y Xbox que te sugerimos antes de empezar a jugar.

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