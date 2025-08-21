Se acerca una increíble colaboración "Final Fantasy XIV x Monster Hunter Wilds"

¿Square Enix y Capcom se unen? Sí, la respuesta es sí, pero ¿cómo? En una increíble colaboración crossover entre Final Fantasy XIV Online y Monster Hunter Wilds, y lo mejor de todo es que ya conocemos los primeros detalles revelados durante la Opening Night Live de Gamescom 2025.

Revelado por el productor y director de FINAL FANTASY XIV, Naoki Yoshida, junto al productor de Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, juntos revelaron un primer vistazo de la colaboración durante el show, mostrando lo que los jugadores podrán esperar cuando esta colaboración se lance a principio de octubre del 2025 mientras que el Guardián Arkveld desciende al mundo de FINAL FANTASY XIV.

FINAL FANTASY XIV x MONSTER HUNTER WILDS Collaboration Teaser Trailer - YouTube Watch On

Recordemos que la colaboración llegará a Monster Hunter Wilds a finales de septiembre del 2025.

Con más de 30 millones de cuentas registradas, nunca ha existido mejor momento para que nuevos jugadores que vayan a comenzar sus aventuras en la saga, tan aclamado por la crítica, FINAL FANTASY XIV Online. La prueba gratuita incluye todo el contenido de las expansiones A Realm Reborn, Heavensward y Stormblood (así como las actualizaciones hasta el Parche 4.58). Los jugadores de la prueba gratuita pueden disfrutar de cientos de horas de gameplay galardonado por la crítica, así como vivir hasta tres historias equivalentes a tres juegos completos de FINAL FANTASY, sin límite de tiempo jugable.

(Image credit: Square Enix)