Screamer desata a Anaconda Corp, un equipo construido sobre poder y violencia

¡Es hora de conocer a un nuevo equipo que sorprenderá cuando Screamer finalmente se estrene! ¿Estás listo?

Esta vez la violencia, el egoísmo y la ambición despiadada son los rasgos principales de Anaconda Corp, el cuarto equipo presentado para el próximo título de carreras arcade de alto octanaje de Milestone, Screamer. El trío que participa en el torneo del Sr. A representa a una importante sociedad de cartera con amplios intereses y fuertes vínculos políticos, lo que le ha valido a su fundadora, Abigail Mertens, una posición muy influyente en la sociedad.

Gabriel Mertens, hijo de Abigail, lidera el grupo, un talentoso piloto obsesionado con salir de la sombra de su madre y demostrar su valía dentro de la corporación. A su lado compiten Hope Kaminsky, una estratega fría y calculadora que solo se mueve por sus objetivos personales, y Dirk van Wyk, un lunático violento que disfruta con la crueldad.

Para Anaconda Corp, cada carrera es una prueba no solo de velocidad, sino también de oportunismo y astucia. Están aquí para poner a prueba los límites, afirmar su dominio y demostrar que, cuando está en juego el poder, todo vale.

Con lanzamiento previsto para 2026, Screamer estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.