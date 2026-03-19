Saros cuenta con características exclusivas para PS5, como la sensación de "armas impulsadas por eclipses" a través de los gatillos dinámicos, pero no es nada que no hayamos visto antes

Se ha publicado un nuevo tráiler de juego de Saros

Las imágenes muestran las características exclusivas de la PS5

Entre ellas se incluyen el audio 3D inmersivo, la retroalimentación háptica del DualSense y los tiempos de carga rápidos

PlayStation ha publicado un nuevo tráiler en el que destaca las características exclusivas para PS5 del próximo juego de acción de Housemarque, Saros.

El tráiler, de un minuto de duración, que llega antes del lanzamiento del juego el próximo mes, es un vídeo extendido de jugabilidad en el que se muestra al personaje jugable Arjun Devraj acabando con enemigos alienígenas a lo largo del misterioso mundo de Carcosa.

El audio 3D «inmersivo» es la primera característica en destacar, y según PlayStation ayudará a los jugadores a «rastrear amenazas alienígenas» en el juego a través de los altavoces del televisor o de sus audífonos estéreo USB.

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Al igual que la mayoría de los juegos de PS5, Saros también aprovechará al máximo el controlador inalámbrico DualSense al ofrecer retroalimentación háptica que permite a los jugadores «sentir el armamento impulsado por eclipses a través de gatillos adaptativos», así como poderes, efectos ambientales y más.

Housemarque ha confirmado previamente que, a diferencia de su juego anterior, Returnal, Saros ofrece recursos y progresión permanentes.

«Después de cada muerte te enfrentarás a un mundo cambiado, pero en Saros podrás elegir y mejorar permanentemente tu equipamiento a partir de un conjunto en evolución de armas y mejoras de traje para "regresar más fuerte" y superar los desafíos a los que te enfrentas en Carcosa», explicó el estudio.

Saros - Features Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Aunque Saros se diferenciará de la mecánica roguelike de Returnal, Housemarque parece haber aprovechado el hardware ultrarrápido de la PS5 para agilizar el proceso de muerte y reaparición, ofreciendo tiempos de carga más rápidos.

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«Regresa más fuerte con velocidades de carga casi instantáneas», reza el tráiler. El texto va acompañado de un clip cinematográfico que muestra a Arjun muriendo en combate y reapareciendo segundos después.

Se ve impresionante, pero en realidad estas son características que ya esperamos de los exclusivos de PS5. Además, el tráiler no menciona si las imágenes se ejecutan en una PS5 o en una PS5 Pro, y no es un clip claro que muestre cuántos segundos reales han pasado.

No tendremos que esperar mucho más para jugar a Saros, ya que el lanzamiento del juego está programado para el 30 de abril, lo que supone un retraso de un mes respecto a su fecha de lanzamiento original, el 20 de marzo.

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