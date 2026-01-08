Rovio y SEGA apuestan por la longevidad de Angry Birds como franquicia global

¡Atención! Parece que tendremos Angry Birds por mucho tiempo más, pues Rovio y SEGA anunciaron una evolución estratégica en la gestión de las licencias de la marca "Angry Birds".

Las actividades de licencia de la marca en todo el mundo se unificarán ahora bajo las operaciones de licencia transmedia de SEGA. Este cambio es el siguiente paso natural tras la adquisición de Rovio por parte de SEGA en 2023 y supone un firme compromiso conjunto con el crecimiento y la expansión a largo plazo del universo Angry Birds.

La integración respalda directamente los objetivos fundamentales de la adquisición de Rovio por parte de SEGA, cuyo fin era ampliar rápidamente la base de fans de ambas empresas mediante el intercambio de conocimientos y el apoyo a la expansión multiplataforma de la propiedad intelectual de Rovio utilizando las amplias capacidades de SEGA. Al unir fuerzas, Rovio y SEGA están ahora en condiciones de descubrir nuevas sinergias y llegar a más territorios que nunca, aprovechando la exitosa "receta" de SEGA para construir la longevidad de la marca, tal y como hizo con Sonic the Hedgehog.

El nuevo acuerdo introduce una estrategia global consolidada tanto para los productos de consumo (CP) como para el entretenimiento basado en la ubicación (LBE) y también permite a Rovio y SEGA establecer relaciones de licencia directas en todo el mundo, con especial atención a Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

"Estamos muy emocionados con las oportunidades que nos brinda la unión de nuestras actividades de concesión de licencias con SEGA", afirmó Hanna Valkeapää-Nokkala, vicepresidenta de Transmedia de Rovio. "Esto contribuye directamente a nuestros objetivos transmedia con la propiedad intelectual de Angry Birds. Juntos, somos más capaces de ofrecer experiencias, productos y entretenimiento basado en la ubicación increíbles a aún más fans de Angry Birds en más lugares de todo el mundo y a través de muchos puntos de contacto diferentes".

Para ejecutar esta estrategia reforzada a nivel regional, la asociación tiene previsto activar una sólida red de agentes expertos en licencias para productos de consumo en territorios clave, entre los que se incluyen la UE, Oriente Medio, Corea del Sur, Sudamérica y Latinoamérica, China y el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda, así como la India.

Este cambio estratégico es la piedra angular de una importante inversión a largo plazo en la hoja de ruta de la marca Angry Birds. Se produce antes de un gran año para la franquicia, ya que la esperada tercera película de animación, The Angry Birds Movie 3, tiene previsto su estreno en los cines el 23 de diciembre de 2026. Ahora que la marca se ha unido bajo la experiencia transmedia de SEGA, la película está llamada a ser un gran éxito inolvidable, impulsando la demanda de productos con licencia innovadores y personalizados en todo el mundo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Angry Birds es una propiedad intelectual muy apreciada en todo el mundo, y esto supone una oportunidad increíble para explorar vías nuevas e innovadoras que impulsen la marca a cotas sin precedentes", afirma Justin Scarpone, vicepresidente ejecutivo de SEGA y director global de Transmedia. "Al integrar plenamente Angry Birds en el marco global de licencias de SEGA, la fuerza combinada de estas organizaciones está lista para liberar el verdadero potencial de la marca. Los fans y socios pueden esperar un nuevo capítulo para Angry Birds, más fuerte, más audaz y con más apoyo que nunca".

Rovio y SEGA confían en que este enfoque unificado mejorará la coherencia de la marca, impulsará el crecimiento y ofrecerá a los licenciatarios nuevas vías de colaboración, garantizando que la propiedad intelectual de Angry Birds siga creando alegría y entretenimiento para una nueva generación de fans.