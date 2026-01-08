Rovio y SEGA apuestan por la longevidad de Angry Birds como franquicia global

SEGA expande el universo Angry Birds con licencias de productos y entretenimiento basado en ubicación

¡Atención! Parece que tendremos Angry Birds por mucho tiempo más, pues Rovio y SEGA anunciaron una evolución estratégica en la gestión de las licencias de la marca "Angry Birds".

Las actividades de licencia de la marca en todo el mundo se unificarán ahora bajo las operaciones de licencia transmedia de SEGA. Este cambio es el siguiente paso natural tras la adquisición de Rovio por parte de SEGA en 2023 y supone un firme compromiso conjunto con el crecimiento y la expansión a largo plazo del universo Angry Birds.

El nuevo acuerdo introduce una estrategia global consolidada tanto para los productos de consumo (CP) como para el entretenimiento basado en la ubicación (LBE) y también permite a Rovio y SEGA establecer relaciones de licencia directas en todo el mundo, con especial atención a Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Para ejecutar esta estrategia reforzada a nivel regional, la asociación tiene previsto activar una sólida red de agentes expertos en licencias para productos de consumo en territorios clave, entre los que se incluyen la UE, Oriente Medio, Corea del Sur, Sudamérica y Latinoamérica, China y el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda, así como la India.

Este cambio estratégico es la piedra angular de una importante inversión a largo plazo en la hoja de ruta de la marca Angry Birds. Se produce antes de un gran año para la franquicia, ya que la esperada tercera película de animación, The Angry Birds Movie 3, tiene previsto su estreno en los cines el 23 de diciembre de 2026. Ahora que la marca se ha unido bajo la experiencia transmedia de SEGA, la película está llamada a ser un gran éxito inolvidable, impulsando la demanda de productos con licencia innovadores y personalizados en todo el mundo.

