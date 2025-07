Romero Games ha perdido la financiación de su próximo juego, aún sin anunciar, y un empleado afirma que "todo el estudio" ha sido despedido debido a los recortes de Microsoft

Romero Games anunció que la financiación de su próximo juego, aún sin anunciar, ha sido retirada por su editor

Varios empleados han tomado las redes sociales para decir que han sido despedidos de Romero Games debido a los últimos recortes de Microsoft

Un antiguo empleado dice que "todo el estudio" ha sido despedido.

¿Te imaginas el impacto de los despidos de Microsoft? Después de leer esto, tal vez debas replantearte tu respuesta.

Romero Games ha anunciado que la financiación de su próximo juego ha sido retirada, ya que varios empleados afirman que todo el estudio se ha visto afectado por los últimos recortes de Microsoft.

En una publicación en las redes sociales, Brenda Romero, cofundadora de Romero Games, compartió un comunicado en el que afirmaba que el equipo se enteró anoche de que su editor ha cancelado la financiación de su próximo proyecto, "junto con varios otros proyectos no anunciados en otros estudios".

"Esta fue una decisión estratégica tomada a un alto nivel dentro del editor, muy por encima de nuestra visibilidad o control", dijo Romero. Deseamos profundamente que hubiera habido algo, cualquier cosa, que hubiéramos podido hacer para evitar este desenlace".

"Esto no refleja en absoluto el trabajo de nuestro equipo, ni su rendimiento, ni la calidad del proyecto en sí. Cumplimos todos los hitos a tiempo, siempre, recibimos sistemáticamente grandes elogios y superamos sin problemas todas nuestras barreras internas.

"Actualmente estamos evaluando los próximos pasos y trabajando rápidamente para apoyar a nuestro equipo. Muchos de nosotros llevamos trabajando juntos más de una década, algunos más de 20 años. Es un día extremadamente difícil, y tenemos el corazón roto por haber llegado a esto."

Romero no dice explícitamente que la pérdida de fondos se deba a los recortes de plantilla de Microsoft, pero tras la publicación del comunicado, Christoph Redl, antiguo artista de superficies duras del estudio, dijo en una publicación en las redes sociales que "debido a los recientes despidos de Xbox, he perdido mi puesto en Romero Games" y ahora está buscando trabajo.

Otro antiguo empleado también ha acudido a LinkedIn y ha afirmado que "todo el estudio está siendo despedido debido a los despidos en Microsoft".

En el momento de escribir estas líneas, más de una docena de empleados de Romero Games han declarado públicamente que están buscando trabajo debido a los despidos (vía IGN).

"Hoy me he enterado de que van a despedir a todo nuestro estudio debido a los despidos en Microsoft", dijo otro antiguo empleado.

"Un día muy triste", escribió otro. "Me rompe el corazón decir que Romero Games ha sido víctima hoy de los 9.100 despidos de Microsoft. El mejor equipo con el que he trabajado y el trabajo de mis sueños se han ido así como así. Era un gran proyecto y me cuesta asimilar que se haya acabado. Es nada menos que trágico".

Microsoft anunció ayer que iba a realizar cambios en todos sus estudios, lo que hasta ahora se ha traducido en recortes masivos de empleo que han afectado al menos a 9.000 miembros de la plantilla.

También se han cancelado varios juegos, como Perfect Dark, Everwild y un MMO no anunciado del estudio The Elder Scrolls Online. El desarrollador The Initiative también ha cerrado.