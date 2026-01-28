Riot Games revela el calendario oficial de la Competitive Series 2026 de 2XKO

¡Todo está listo para la Competitive Series 2026 de 2XKO! ¿Estás listo para conocer los detalles?

Riot Games dio a conocer el calendario oficial de la Competitive Series 2026 de 2XKO, recordemos que la iniciativa se dio a conocer el mes pasado y contempla la colaboración con organizadores de torneos de la comunidad y el patrocinio de veinte competencias a lo largo del año. A pocos días de la realización del primer evento Major, que tendrá lugar en Frosty Faustings, la compañía compartió el detalle de los torneos Major y Challenger que conformarán el circuito competitivo oficial de 2026.

Eventos Major y Challenger de 2026

El calendario incluye eventos que se desarrollarán en distintas regiones del mundo, aunque algunos torneos, principalmente los programados hacia el cierre del año, aún están por confirmarse. Riot Games informó que el calendario se irá actualizando progresivamente a medida que se disponga de más detalles sobre fechas, sedes e inscripciones.

A diferencia de lo anunciado inicialmente en diciembre, los torneos ya no estarán agrupados por temporadas del juego. Esta decisión responde a que la estructura de temporadas de 2XKO todavía no se encuentra completamente definida. Al desvincular los eventos competitivos de dichas temporadas, Riot Games busca contar con mayor flexibilidad para apoyar de mejor manera a los torneos que integran el ecosistema competitivo.

(Image credit: Riot Games)

Frame Perfect estará disponible el 29 de enero

En el marco del inicio de la Competitive Series, Riot Games confirmó que el paquete de aspectos competitivos Frame Perfect estará disponible a partir del 29 de enero. Este conjunto incluye los aspectos Ekko Frame Perfect y Ahri Frame Perfect, y parte de los ingresos obtenidos por su venta se destinará al financiamiento de los premios y a cubrir los costos de producción de los próximos eventos del circuito. El paquete regresará a la tienda cada vez que se celebre un evento Major.

Desde Riot Games invitaron a la comunidad a seguir de cerca las actualizaciones del calendario y a participar en los distintos eventos de la Competitive Series, ya sea compitiendo, apoyando a otros jugadores o asistiendo como público. La compañía reiteró que continuará compartiendo novedades a medida que se confirmen más detalles de los torneos programados para 2026.