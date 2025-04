Reportan que los developers kits de la Switch 2, no cuentan con salida 4K

Los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2 no tienen salida 4K según un nuevo informe

El nuevo rumor sugiere que el Switch 2 tampoco tendrá salida 4K, pero contradice rumores anteriores de que sí la tendrá en modo acoplado.

Se espera que el Nintendo Switch 2 Direct de mañana revele nuevos detalles del hardware

Un nuevo rumor sobre Nintendo Switch 2 sugiere que la consola podría no contar con salida 4K en el lanzamiento, a juzgar por los informes sobre las capacidades de los kits de desarrollo.

Esto proviene del último episodio del podcast Insider Gaming Weekly , donde Tom Henderson compartió algunas ideas sobre la próxima consola Switch, diciendo que una fuente en la Game Developers Conference (GDC) le dijo que algunos kits de desarrollo no ofrecen salida 4K.

"Escuché esto de un desarrollador en GDC y también lo escuché por separado en un correo electrónico... pero los kits de desarrollo, o algunos de los kits de desarrollo, no tienen una salida 4K", dijo Henderson.

"Eso me dice, ¿significa que la Nintendo Switch 2 tampoco tendrá una salida 4K cuando se lance?"

Es importante tener en cuenta que, si bien los kits de desarrollo pueden no tener esta característica, no significa necesariamente que la versión final de Switch 2 no la tendrá, ya que el sistema no ofrecerá las mismas especificaciones que un producto sin terminar.

Ubisoft And Tencent Have A Deal, GTA 6 Release Questions, and An Exclusive Game Announcement - YouTube Watch On

Henderson también enfatizó que esto no está confirmado y que los fanáticos deben tomar este rumor con cautela, considerando que informes anteriores afirmaron que la consola admitirá 4K cuando esté en modo acoplado y una resolución de 1080p en modo portátil.

El Nintendo Direct de Nintendo Switch 2 se emitirá mañana, 2 de abril, a las 7 de la mañana, tiempo de la CDMX, así que deberíamos recibir todas las respuestas durante la transmisión. Se espera que este esperado evento también ofrezca a los fans un nuevo vistazo al hardware, junto con la fecha de lanzamiento definitiva, la reserva y detalles sobre precios.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También se especula que veremos nuevas imágenes del nuevo juego de Mario Kart ejecutándose en la consola, así como posible software no anunciado, como la rumoreada secuela de Super Mario Odyssey o un nuevo juego de The Legend of Zelda.