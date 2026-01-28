Remix Logic: la tecnología de NVIDIA que permite mods con lógica avanzada sin tocar el código

¿Estás listo para llevar tu experiencia gamer al siguiente nivel gracias a NVIDIA? De ser así, no te pierdas ningún detalle a continuación.

Pues NVIDIA lanzó oficialmente Remix Logic, una nueva actualización de RTX Remix disponible a través de la app de NVIDIA, que incorpora un potente sistema de lógica que permite a los modders activar fácilmente efectos gráficos dinámicos a lo largo de un juego, basándose en una amplia variedad de eventos dentro del gameplay.

Hasta ahora, modificar los gráficos de un juego para que reaccionen a eventos en tiempo real requería acceso al código fuente o al motor del juego. Con el nuevo sistema Logic de Remix, los modders pueden transformar visuales de forma dinámica utilizando más de 900 configuraciones gráficas de Remix, activadas por eventos dentro del juego en más de 165 títulos clásicos.

Con Logic, es posible, por ejemplo, hacer que condiciones climáticas o de niebla se activen solo cuando el jugador se encuentra en exteriores, permitiendo modificaciones mucho más precisas. Remix Logic es altamente flexible y admite más de 30 tipos de eventos, incluyendo el estado de la cámara del jugador, límites del mundo, el estado de cualquier objeto, el paso del tiempo e incluso las teclas que presiona el jugador.

Un ejemplo de esto se puede ver en Half-Life 2 RTX, donde es posible crear una puerta que se abre a un multiverso de Ravenholms, cada uno con su propia iluminación y condiciones climáticas. Cada vez que la puerta se abre, se renderiza un nuevo Ravenholm (como se muestra en este video).

Además, esta semana Half Sword se lanza con soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, CODE VEIN II llega con soporte para DLSS Super Resolution, y Highguard ya está disponible con soporte para DLSS Super Resolution.

Adicionalmente, el nuevo GeForce Game Ready Driver optimiza aún más la experiencia en Arknights: Endfield y Highguard, además de preparar el sistema para la nueva actualización Headwinds de ARC Raiders.

Estos son los nuevos y próximos juegos con tecnologías RTX: