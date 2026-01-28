Remix Logic: la tecnología de NVIDIA que permite mods con lógica avanzada sin tocar el código
NVIDIA lanza Remix Logic y revoluciona los mods con gráficos dinámicos en tiempo real
¿Estás listo para llevar tu experiencia gamer al siguiente nivel gracias a NVIDIA? De ser así, no te pierdas ningún detalle a continuación.
Pues NVIDIA lanzó oficialmente Remix Logic, una nueva actualización de RTX Remix disponible a través de la app de NVIDIA, que incorpora un potente sistema de lógica que permite a los modders activar fácilmente efectos gráficos dinámicos a lo largo de un juego, basándose en una amplia variedad de eventos dentro del gameplay.
Hasta ahora, modificar los gráficos de un juego para que reaccionen a eventos en tiempo real requería acceso al código fuente o al motor del juego. Con el nuevo sistema Logic de Remix, los modders pueden transformar visuales de forma dinámica utilizando más de 900 configuraciones gráficas de Remix, activadas por eventos dentro del juego en más de 165 títulos clásicos.
Con Logic, es posible, por ejemplo, hacer que condiciones climáticas o de niebla se activen solo cuando el jugador se encuentra en exteriores, permitiendo modificaciones mucho más precisas. Remix Logic es altamente flexible y admite más de 30 tipos de eventos, incluyendo el estado de la cámara del jugador, límites del mundo, el estado de cualquier objeto, el paso del tiempo e incluso las teclas que presiona el jugador.
Un ejemplo de esto se puede ver en Half-Life 2 RTX, donde es posible crear una puerta que se abre a un multiverso de Ravenholms, cada uno con su propia iluminación y condiciones climáticas. Cada vez que la puerta se abre, se renderiza un nuevo Ravenholm (como se muestra en este video).
Además, esta semana Half Sword se lanza con soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, CODE VEIN II llega con soporte para DLSS Super Resolution, y Highguard ya está disponible con soporte para DLSS Super Resolution.
Adicionalmente, el nuevo GeForce Game Ready Driver optimiza aún más la experiencia en Arknights: Endfield y Highguard, además de preparar el sistema para la nueva actualización Headwinds de ARC Raiders.
Estos son los nuevos y próximos juegos con tecnologías RTX:
- Half Sword: Half Sword, de Half Sword Games y Game Seer Publishing, es un simulador inmersivo de combate medieval basado en físicas, que permite a los jugadores vivir el camino de un plebeyo que se convierte en caballero, participando en brutales torneos en la Europa del siglo XV. Cuando el juego se lance en Early Access el 30 de enero, los jugadores con GeForce RTX podrán maximizar los cuadros por segundo con DLSS 4 con Multi Frame Generation. Además, los usuarios de la app de NVIDIA podrán actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution para obtener una calidad de imagen aún mayor.
- CODE VEIN II: CODE VEIN II: de Bandai Namco, presenta una narrativa profunda donde jugadores y personajes están unidos por la sangre, el destino y el sacrificio, en un futuro donde los últimos vestigios de la humanidad y los Revenants luchan por sobrevivir en un mundo al borde del colapso. El acceso anticipado comienza hoy, seguido por el lanzamiento general el 30 de enero. Los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar el rendimiento usando DLSS Super Resolution.
- Highguard: shooter PvP de incursiones free-to-play, en el que los jugadores montan, combaten y saquean como Wardens: pistoleros arcanos enviados a luchar por el control de un continente mítico. Forma equipo, asegura tu base y recorre vastos territorios inexplorados para conseguir botín, recolectar recursos y mejorar tu arsenal mientras te enfrentas a escuadrones rivales. Los jugadores con GeForce RTX pueden mejorar el rendimiento con DLSS Super Resolution, y a través de la app de NVIDIA, actualizar a nuestros nuevos modelos de IA Transformer de segunda generación, que elevan aún más la claridad y fidelidad visual.
- ARC Raiders: Con más de 12 millones de copias vendidas desde su lanzamiento a finales de octubre, ARC Raiders, la aventura de extracción PvPvE de Embark Studios, no necesita presentación. Hoy, la actualización Headwinds añade aún más contenido y nuevas variaciones en el gameplay. Al experimentar estas novedades, DLSS 4 con Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex y NVIDIA RTXGI estarán presentes para aumentar la inmersión, mejorar la respuesta y acelerar las tasas de cuadros.
- Arknights: Endfield: Desarrollado por HYPERGRYPH y publicado por GRYPHLINE en Europa y Norteamérica, Arknights: Endfield es un RPG de estrategia en tiempo real en 3D ambientado en el universo de Arknights. Los Endministrators con una GPU GeForce RTX Serie 50 pueden activar DLSS 4 con Multi Frame Generation para multiplicar el rendimiento hasta 3 veces en promedio a 4K, con todos los ajustes gráficos al máximo.