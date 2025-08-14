Rainbow Six Siege X presenta su nuevo torneo cross-platform competitivo abierto

¿Eres fan de Rainbow Six Siege X? De ser así, tienes que leer esto, pues hay un nuevo torneo en el que podrías competir.

Ubisoft anunció la Seasonal Series, un campeonato cross-platform abierto para que los fans del título puedan debutar o desarrollarse en una competencia estructurada, ya sea en PC o en consolas. El premio total asciende a €6,250 por temporada.

La Seasonal Series contará con una nueva etapa en cada una de las próximas tres estaciones del año: verano, otoño e invierno. Cada una se disputará en partidas semanales, los fines de semana, y estará dividida en tres fases: Open Phase, Contenders League y Finales.

En la Open Phase (Fase Abierta), los equipos participarán en una competencia en formato escalera, en la que el primer rival se definirá por sorteo y los siguientes según su desempeño durante la competencia. Los equipos podrán jugar indefinidamente dentro de un horario determinado, y sus mejores cinco resultados de cada fin de semana generarán una puntuación que se registrará en la tabla de posiciones. Serán cuatro semanas de Open Phase, en las que cada semana tendrán la oportunidad de batir su propio récord y mejorar su posición en la tabla, o evitar que se las arrebaten. Los ocho mejores equipos en la tabla general avanzarán a la siguiente fase.

La fase Contenders League se disputará en formato de todos contra todos, a una sola vuelta. Los seis mejores equipos avanzarán a las Contenders Finals, donde competirán por el título de la temporada y un premio en efectivo, mientras que los dos últimos jugarán el repechaje en la Promise Division.

La Promise Division será un torneo paralelo para todos aquellos que no lograron clasificar a la Contenders League, pero que quieran seguir disfrutando de la competencia. Consistirá en dos semanas adicionales de un formato escalera, donde los dos mejores equipos de cada semana clasificarán a las finales de la División de Promesas, junto con los dos equipos que no alcanzaron las Contenders Finals, para un total de seis equipos. El campeón de la División de Promesas también obtendrá un premio en efectivo, y los finalistas recibirán créditos del juego.

(Image credit: Ubisoft)

La nomenclatura de las etapas sigue el calendario de acuerdo con la ubicación geográfica del territorio en competencia. Es decir, mientras que en el hemisferio norte se disputará inicialmente la etapa de verano (R6 North America Summer Series), en el hemisferio sur se jugará la etapa de invierno (R6 Siege X South America Winter Series).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La competencia inicia el próximo viernes 15 de agosto, y las inscripciones para la primera temporada ya están abiertas. Los jugadores de Siege X, tanto de PC como de consola, pueden inscribir a sus equipos y participar.

Los equipos de Brasil y Sudamérica deben inscribirse en la R6 Siege X South America Winter Series en este enlace: Aquí

Los equipos de Centroamérica y México deben inscribirse en la R6 North America Summer Series en este enlace: Aquí